FONTANA APREHENDEN A UN JOVEN Y SECUESTRAN UNA MOTOCICLETA EN CAUSA POR LESIONES CON ARMA DE FUEGO

La intervención del personal policial permitió la identificación del presunto autor y el secuestro del rodado utilizado en el hecho investigado.

El hecho fue en horas de la madrugada en la avenida Augusto Rey y calle moreno cuando un ciudadano de 26 años se presento ante la comisaria de fontana , mediante la cual manifesto que en en horas de la madrugada se encontraba en compañia de dos amigos , circulando a bordo de su automovil cuando observaron el arribo de dos motocicletas con dos ocupantes cada una cuando en dichas circunstancias ,uno de los acompañantes efectuo un disparo de arma de fuego impactando el proyectil en el hombro del denunciante quien fue traladado al hospital perrando para recibir atencion medica .

De acuerdo a las tareas investigativas desplegadas, que incluyeron entrevistas testimoniales y relevamiento de material fílmico, el personal actuante logró avanzar en la identificación de un presunto involucrado, a partir de diligencias realizadas en el barrio Güemes de la mencionada localidad.

En ese contexto, se procedió a la localización de un ciudadano de 23 años de edad, quien fue interiorizado sobre el motivo de la presencia policial y accedió voluntariamente a acompañar al personal interviniente junto a una motocicleta de su propiedad.

Posteriormente, se mantuvo comunicación con el Equipo Fiscal N° 03, quien dispuso la notificación de aprehensión del mismo en la presente causa y el secuestro de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, color rojo, sin dominio colocado, la cual guardaría relación con el hecho investigado.

Finalmente, el aprehendido y el rodado secuestrado fueron trasladados a la Comisaría Primera de Fontana, por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la magistratura interviniente para las diligencias de rigor.

Relacionado