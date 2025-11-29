FONTANA: ANDABAN ARMADOS PERO FUERON DETENIDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Servicio Externo demoró a dos hombres que tenían un revólver en su poder.

Los agentes de la Comisaría Primera y Tercera de Fontana llevaban a cabo recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas por la ciudad.

Mientras recorrían la calle Santiago del Estero vieron a dos sujetos en una motocicleta Honda Wave blanca, y uno de ellos escondió algo entre sus prendas, parecía ser un arma, por ello los agentes solicitaron apoyo a sus colegas y realizaron un seguimiento controlado.

En la intersección con la calle Nahuel Huapi los demoraron para identificarlos, pero con una actitud hostil comenzaron a arrojar golpes de puño hacia los efectivos, inmediatamente los redujeron.

Al realizar una palpación sobre sus prendas descubrieron que uno de ellos tenía un revólver calibre 38. Procedieron al secuestro y a la conducción de ambos.

En la dependencia policial se dió conocimiento a la fiscalía en turno quien dispuso la aprehensión de ambos jóvenes de 29 años en la causa Supuesta Resistencia contra la Autoridad y Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

