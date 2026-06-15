FIXTURE COMPLETO DEL MUNDIAL 2026: TODOS LOS PARTIDOS Y HORARIOS

El Mundial 2026 es el más grande de la historia. Se disputa del 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones, con total de 104 partidos.

La Selección argentina integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

Martes 16 de junio – 22:00: Argentina vs. Argelia – Kansas City

Argentina vs. Argelia – Kansas City Lunes 22 de junio – 14:00: Argentina vs. Austria – Dallas

Argentina vs. Austria – Dallas Sábado 27 de junio – 23:00: Argentina vs. Jordania – Dallas

La Selección argentina debuta el martes 16 de junio ante Argelia (Foto: Reuters)

Fixture completo del Mundial 2026 (hora argentina)

Jueves 11 de junio

México 2-0 Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

2-0 – Grupo A – Estadio Ciudad de México Corea del Sur 2-1 República Checa – Grupo A – Guadalajara

Viernes 12 de junio

16:00 – Canadá 1-1 Bosnia – Grupo B – Toronto

1-1 – Grupo B – Toronto 22:00 – Estados Unidos 4-1 Paraguay – Grupo D – Los Ángeles

Sábado 13 de junio

16:00 – Qatar 1-1 Suiza – Grupo B – San Francisco

1-1 – Grupo B – San Francisco 19:00 – Brasil 1-1 Marruecos – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey

1-1 – Grupo C – Nueva York/Nueva Jersey 22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston

Domingo 14 de junio

01:00 – Australia 2 vs. 0 Turquía – Grupo D – Vancouver

2 vs. 0 – Grupo D – Vancouver 14:00 – Alemania 7 vs. 0 Curazao – Grupo E – Houston

7 vs. 0 – Grupo E – Houston 17:00 – Países Bajos 2 vs. 2 Japón – Grupo F – Dallas

2 vs. 2 – Grupo F – Dallas 20:00 – Costa de Marfil 1 vs. 0 Ecuador – Grupo E – Filadelfia

1 vs. 0 – Grupo E – Filadelfia 23:00 – Suecia 5 vs. 1 Túnez – Grupo F – Monterrey

Lunes 15 de junio

13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta

vs. – Grupo H – Atlanta 16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle

vs. – Grupo G – Seattle 19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami

vs. – Grupo H – Miami 22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Ángeles

Martes 16 de junio

16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

vs. – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey 19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston

vs. – Grupo I – Boston 22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City

Miércoles 17 de junio

01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco

vs. – Grupo J – San Francisco 14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston

vs. – Grupo K – Houston 17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas

vs. – Grupo L – Dallas 20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto

vs. – Grupo L – Toronto 23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Ciudad de México

Jueves 18 de junio

13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta

vs. – Grupo A – Atlanta 16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Ángeles

vs. – Grupo B – Los Ángeles 19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – Vancouver

vs. – Grupo B – Vancouver 22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Guadalajara

Viernes 19 de junio

16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle

vs. – Grupo D – Seattle 19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston

vs. – Grupo C – Boston 22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Filadelfia

Sábado 20 de junio

01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco

vs. – Grupo D – San Francisco 14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston

vs. – Grupo F – Houston 17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto

vs. – Grupo E – Toronto 21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City

Domingo 21 de junio

01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Monterrey

vs. – Grupo F – Monterrey 13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta

vs. – Grupo H – Atlanta 16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Ángeles

vs. – Grupo G – Los Ángeles 19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami

vs. – Grupo H – Miami 22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – Vancouver

Lunes 22 de junio

14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas

vs. – Grupo J – Dallas 18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Filadelfia

vs. – Grupo I – Filadelfia 21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York/Nueva Jersey

Martes 23 de junio

00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco

vs. – Grupo J – San Francisco 14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston

vs. – Grupo K – Houston 17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston

vs. – Grupo L – Boston 20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto

vs. – Grupo L – Toronto 23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Guadalajara

Miércoles 24 de junio

16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – Vancouver

vs. – Grupo B – Vancouver 16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle

vs. – Grupo B – Seattle 19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta

vs. – Grupo C – Atlanta 22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Ciudad de México

vs. – Grupo A – Ciudad de México 22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Monterrey

Jueves 25 de junio

17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey

vs. – Grupo E – Nueva York/Nueva Jersey 17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – Filadelfia

vs. – Grupo E – Filadelfia 20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City

vs. – Grupo F – Kansas City 20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas

vs. – Grupo F – Dallas 23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Ángeles

vs. – Grupo D – Los Ángeles 23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco

Viernes 26 de junio

16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston

vs. – Grupo I – Boston 16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto

vs. – Grupo I – Toronto 21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Guadalajara

vs. – Grupo H – Guadalajara 21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston

Sábado 27 de junio

00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Vancouver

vs. – Grupo G – Vancouver 00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle

vs. – Grupo G – Seattle 18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey

vs. – Grupo L – Nueva York/Nueva Jersey 18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Filadelfia

vs. – Grupo L – Filadelfia 20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami

vs. – Grupo K – Miami 20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta

vs. – Grupo K – Atlanta 23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas

vs. – Grupo J – Dallas 23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas City

Cuándo empiezan los cruces del Mundial 2026

Dieciseisavos de final

Se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Octavos de final

Se disputarán entre el 4 y el 7 de julio.

Cuartos de final

9 de julio – Boston

10 de julio – Los Ángeles

11 de julio – Miami

11 de julio – Kansas City

Semifinales

14 de julio – Dallas

15 de julio – Atlanta

Partido por el tercer puesto

18 de julio – Miami

Final del Mundial 2026

La final se jugará el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

16:00 (hora argentina) – Final del Mundial 2026 – MetLife Stadium

La Selección Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022 en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Foto: AFP)

Todos los grupos del Mundial 2026