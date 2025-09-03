FIRMA DE CONVENIO DE PASANTÍAS ENTRE EL INSTITUTO RENÉ FAVALORO Y EL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ CASTELLI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El intendente Pío Sander encabezó la firma de un convenio marco entre el Instituto René Favaloro y la Municipalidad de Juan José Castelli, destinado a que los alumnos de la Tecnicatura Superior en Turismo Rural puedan realizar pasantías y adquirir experiencia en distintas áreas.

A través de este acuerdo, los estudiantes participarán en:

Atención en el Punto de Información Turística.

Desarrollo de circuitos turísticos.

Relevamiento de atractivos culturales.

Del acto participaron el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster, el vicerector del IES René Favaloro Octavio Rolhaiser, la profesora Guadalupe López y alumnos de la carrera de Turismo Rural.

Este convenio representa un gran aporte para nuestra localidad, ya que permitirá fortalecer la formación de los futuros profesionales y potenciar el desarrollo turístico de la región. El Impenetrable Chaqueño, como uno de los principales atractivos de nuestro país, se verá beneficiado a través de la generación de propuestas y circuitos que contribuyan a su promoción y cuidado.

