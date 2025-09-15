FIN DE SEMANA CON SOLO UNA ALCOHOLEMIA DETECTADA EN TODA LA PROVINCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Policía detuvo a un total de 127 personas en más de 200 operativos.

Este fin de semana, los agentes de todas des Direcciones de Zona realizaron un total de 243 operativos en los que detuvieron a 127 personas y notificaron a 459 contraventores. A su vez, se incautaron tres autos, 633 motocicletas, siete armas de fuego y 12 armas blancas. Por su parte, Policía Caminera realizó 295 actas por infracciones de tránsito y detectó solo un conductor alcoholizado en toda la provincia.

En el área Metropolitana, los agentes han realizado un total de 44 operativos en los que aprehendieron a 93 personas y notificaron a 41 contraventores. También incautaron un auto, 184 motos (dos con pedido de captura), cinco armas de fuego y dos armas blancas.

Por otro lado, el personal de Presidencia Roque Sáenz Peña realizó 37 operativos y aprehendió a 13 personas mientras que notificó a 121 contraventores. Al mismo tiempo se incautó un auto, 82 motos (una con pedido de secuestro) y tres armas blancas.

Ya en Villa Ángela, los agentes notificaron a 76 contraventores, aprehendieron a ocho personas y secuestraron 66 motos en un total de 67 operativos. En paralelo, el personal de Charata realizó 29 operativos en los que detuvo a 10 personas y notificó a nueve contraventores. También se incautó un auto, 65 motos, un arma de fuego y otra arma blanca.

En General San Martín, los efectivos realizaron 12 operativos en los que detuvieron a un ciudadano y notificaron a otros 208 por infracciones. También incautaron 159 motos, un arma de fuego y seis armas blancas.

Por último, en Juan José Castelli, los efectivos detuvieron a dos personas y notificaron a cuatro contraventores. Así incautaron 77 motos (una con pedido de secuestro) y todo en un total de 54 operativos.

