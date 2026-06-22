FABIÁN FERNÁNDEZ ES EL NUEVO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE NACIÓN

El gobierno nacional informó que Fabián Fernández es el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, en reemplazo de Javier Lanari. El nombramiento sucede luego de la llegada a Casa Rosada del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier .

Vocería Presidencial señaló en su cuenta de X que el nombramiento se enmarca «en una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina».

«Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF», indicó.

«Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina», sostuvo.

«Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido», afirmó.