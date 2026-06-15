ESTE 14 DE JUNIO ES EL DÍA DEL DONANTE DE SANGRE: HAY TRANSFUSIONES SEGURAS PERO FALTAN DONANTES

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha destinada a concientizar sobre la necesidad de contar con sangre y productos sanguíneos seguros, surge un protagonista esencial para que cada donación llegue a quien la necesita: el Policloruro de Vinilo, conocido popularmente como PVC.

En este acto solidario de donar, la viabilidad de este proceso depende intrínsecamente de la tecnología de los materiales, siendo el PVC el pilar que sostiene la logística transfusional desde hace más de seis décadas.

La sangre es un recurso vital, insustituible y fundamental para llevar a cabo tratamientos médicos de alta complejidad e intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, la recolección, separación y almacenamiento de este tejido líquido requiere condiciones de extrema seguridad y resistencia.

Es aquí donde el PVC demuestra su valor incalculable. Su elección como material predilecto para la fabricación de bolsas de sangre no es casual, sino que responde a una característica técnica insuperable: su excepcional robustez.

Las bolsas fabricadas con PVC tienen la capacidad de resistir las altas fuerzas a las que son sometidas durante el proceso de centrifugación refrigerada; y es el material que permite el mayor tiempo de almacenamiento de la sangre.

Gracias a su óptima permeabilidad al oxígeno, conservan los glóbulos rojos hasta por 49 días, garantizando un suministro de sangre estable y seguro. Hasta la fecha, el PVC es el único material permitido para las bolsas de sangre.

Este paso es crítico, ya que permite separar la sangre entera en sus componentes esenciales -plasma, glóbulos rojos y concentrados de plaquetas-maximizando así el uso de una sola donación para tratar a diferentes pacientes según sus necesidades específicas.

EL DESAFÍO ACTUAL EN ARGENTINA

Mientras la tecnología de los materiales asegura la integridad de la sangre donada, el factor humano sigue siendo el eslabón más crítico.

En Argentina, la situación de la donación voluntaria enfrenta desafíos significativos. Recientemente, se ha alertado sobre una caída a niveles críticos en la donación de sangre, lo que complica la atención hospitalaria y deja a miles de pacientes en situación vulnerable.

Las estadísticas muestran un panorama que requiere atención urgente. Se estima que en el país sólo alrededor del 1,15% de la población dona sangre, cuando los especialistas indican que se necesitaría al menos el triple de esa cifra para cubrir de manera holgada las necesidades del sistema de salud. Instituciones como el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires han reportado situaciones críticas debido a la baja sostenida en las donaciones.

A pesar de que el país cuenta con una red federal eficiente que permite el traslado y la optimización de los recursos, la base de donantes voluntarios y habituales sigue siendo insuficiente.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que idealmente entre el 3% y el 5% de la población done sangre de manera voluntaria y habitual para garantizar el autoabastecimiento nacional.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

El proceso de donación es sencillo, seguro y rápido. Para ser donante voluntario en Argentina es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Cada donación tiene el potencial de salvar hasta cuatro vidas.