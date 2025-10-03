José Luis Espert reconoció haber tenido un vínculo con el narco argentino Federico “Fred” Machado. A través de un video publicado en sus redes sociales, el libertario despejó las dudas sobre las acusaciones que pesan en su contra.

Espert es acusado de tener vínculos con el narcotráfico para financiar su campaña presidencial de 2019 y por lavado de dinero, luego de que la Justicia de Estados Unidos, país en donde hay un pedido de extradición de Machado, descubrieron una transferencia por USD 200.000 que el narco le hizo a Machado en febrero de 2020, a través de un fideicomiso que Machado compartía con su ex socia Débora Lynn Mercer-Erwin, hoy también detenida y condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

Machado está detenido con prisión domiciliaria en Río Negro desde 2021. En paralelo, corre una causa en Estados Unidos por asociación ilícita por la fabricación y distribución de cocaína y lavado de dinero, a través de la compra fraudulenta de aviones, uno de los cuales Espert habría viajado.

El dirigente de Frente Patria Grande, Juan Grabois, denunció que Machado habría financiado la campaña de Espert en las elecciones presidenciales de 2019 y en las legislativas de 2021, a través de las cuales ingresó a la Cámara de Diputados.

Qué dijo Espert en el video

Después de algunos días de silencio, Espert reapareció públicamente. Reconoció haber tenido un vínculo con Machado, que un amigo en común lo presentó como un “empresario exitoso” y admirador del proyecto de Espert en la campaña presidencial de 2019. Fue entonces cuando Machado le ofreció uno de sus aviones privados para que viaje a Río Negro a presentar su libro y expandir su campaña presidencial.

En cuanto a la transferencia de dinero, Espert aseguró que se trató del pago por un trabajo de asesoría económica y financiera por el cual el libertario fue contratado para trabajar en la minera guatelmalteca Minas del Pueblo. Según Espert, esta empresa lo habría contratado para reestructurar una deuda en la entidad, pero que nada tiene que ver con Machado: “No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.

«En enero de 2020, nuevamente ejerciendo mi profesión como consultor económico y habiendo finalmente firmado un contrato con aquella empresa, comencé a recabar información», dijo, al tiempo en que fue muy enfático en aclarar que el pago lo recibió como adelanto del contrato que firmó una vez terminado el proceso electoral de 2019.

Cuando Espert se enteró de la detención de Machado por los medios, entró en pánico. “Nunca imaginé que podía pasarme una cosa así en mi vida”, aseguró, al tiempo en el que subrayó enfáticamente no tener idea sobre las «supuestas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual». «Puedo haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás».

Espert figura en los documentos radicados en Texas, Estados Unidos, y la Justicia norteamericana lo sigue de cerca. Es el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025. Tras conocerse las acusaciones, Milei lo defendió enfáticamente y aseguró que se trata de “chimentos de peluquería” y una “operación” orquestada por la oposición en plena campaña electoral por las legislativas.