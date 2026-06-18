Jue. Jun 18th, 2026

ENTREGA DE ELEMENTOS DEPORTIVOS AL CLUB COOPERATIVA AGRARIA DE CHARATA

por Redaccion J 55 minutos atrás
El Instituto del Deporte Chaqueño llevó adelante una entrega de elementos deportivos al Club Cooperativa Agraria de Charata, reafirmando el compromiso de acompañar a las instituciones deportivas de toda la provincia.
💪🏻La actividad contó con la presencia del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, prof Fabio Vázquez, el subsecretario de Deportes del municipio de Charata, Daniel Gonzales, y del presidente de la institución, Mauro Moreno.
🏀La entrega incluyó materiales como: pelotas para las distintas disciplinas del club, conos y pecheras, las cuales serán utilizadas por la masa societaria del club, también se abordaron temas como la ley de sponsorizacion, calendario deportivo e infraestructura de la institución charatense.

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com