El Instituto del Deporte Chaqueño llevó adelante una entrega de elementos deportivos al Club Cooperativa Agraria de Charata, reafirmando el compromiso de acompañar a las instituciones deportivas de toda la provincia.

La actividad contó con la presencia del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, prof Fabio Vázquez, el subsecretario de Deportes del municipio de Charata, Daniel Gonzales, y del presidente de la institución, Mauro Moreno.