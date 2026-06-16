«ENFERMEROS SOLIDARIOS» CONCRETÓ OTRO IMPORTANTE OPERATIVO DE AYUDA HUMANITARIA EN EL IMPENETRABLE

A pesar de las adversidades climáticas que complicaron el desplazamiento logístico, el equipo de «Enfermeros Solidarios de Pilar» concluyó un nuevo operativo de asistencia sanitaria y alimentaria en distintos rincones del Impenetrable profundo.

Durante el fin de semana, se realizaron controles sanitarios básicos, asistencia con mercadería, ropa, juguetes e insumos hospitalarios.

Durante un nuevo recorrido por la zona, se asistió a personas de Tartagal y a comunidades de distintos barrios de Miraflores. Además, en Las Hacheras se realizó una jornada de chocolateada donde se repartieron juguetes, ropa, calzados y alimentos no perecederos y se asistió a 100 niños y adultos. El operativo también llegó a distintos parajes alejados del Impenetrable, alcanzando a asistir en total a 250 personas.

Fue otro gran trabajo encabezado por la Licenciada Lidia Rosa Aguilar, con el acompañamiento en la zona de la enfermera de Los Rosales Verónica Cuellar y un importante equipo logístico.

Este trabajo es posible gracias a los aportes voluntarios de cientos de personas que año tras año se involucran con esa causa solidaria.

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