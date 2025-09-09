ENCONTRARON A LOS DOS MENORES DESAPARECIDOS EN BARRANQUERAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Maidana María Paz de 13 años y Acosta Alejandro de 16, fueron hallados en buen estado de salud.

En la madrugada de hoy, fueron hallados los dos adolescentes que se encontraban desaparecidos desde el pasado 2 de septiembre. Ambos fueron hallados en buen estado de salud.

Según informó la policía, alrededor de la 1:00 de la madrugada, un hombre se presentó en la Comisaría Segunda de Barranqueras acompañado por los dos menores. Indicó que los había encontrado en la intersección de la avenida San Martín y calle San Juan.

Los adolescentes se habían fugado de su domicilio y eran intensamente buscados desde el momento de su desaparición. Afortunadamente, el reencuentro se dio sin complicaciones médicas, y ahora se encuentran con sus progenitores.

