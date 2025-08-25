Un grupo de delincuentes intentó cortar sogas y retirar lonas de un vagón que llevaba vehículos militares. La maniobra se frustró a tiempo gracias a la reacción de la custodia. Fue a la altura de Ángel Gallardo.

La calma de la madrugada se vio alterada el sábado, cuando un tren militar que atravesaba la zona de Ángel Gallardo, entre Santa Fe y Monte Vera, fue blanco de un intento de saqueo.

Del hecho se tuvo conocimiento minutos después de las 3,30 cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de varios individuos merodeando los vagones del convoy, que transportaba vehículos del Ejército rumbo al Chaco.

La maniobra delictiva

Según se supo, un hombre que se identificó como personal del Ejército Argentino, fue quien llamó al 911 y reportó que al menos cinco personas se abalanzaron sobre el último vagón con la clara intención de robar parte de la carga.

En cuestión de minutos los agresores habrían intentado cortar sogas y arrancar la lona protectora para comenzar a mover la estructura con la intención de que los rodados cayeran a las vías. Por suerte no lograron su objetivo.

Reacción inmediata

La custodia militar que viajaba junto al convoy detectó la situación y dio aviso a la policía. Un móvil llegó a la zona en pocos minutos y, tras revisar los vagones, confirmó que los sospechosos ya habían escapado. El tren pudo reanudar la marcha sin pérdidas, aunque el intento de robo obligó a extremar medidas de seguridad.

Escala en Laguna Paiva

Horas después, la formación se habría detenido en Laguna Paiva para realizar trabajos de refuerzo en la carga y tareas de mantenimiento en la locomotora, donde se repuso aceite. Recién entonces el tren retomó su viaje hacia el norte del país, con los vehículos nuevamente asegurados.

El rápido accionar del Ejército y de la policía provincial impidió que los delincuentes concretaran un golpe de alto impacto. El episodio dejó en evidencia la temeridad de quienes intentaron vulnerar un transporte de carácter militar y puso bajo la lupa la seguridad de las formaciones ferroviarias que trasladan bienes a través del territorio santafesino. En este sentido vale recordar que existen numerosos antecedentes de ataques a convoys con cereales, los que fueron descarrilados y vandalizados a la altura de Santa Rosa de Lima y en Santo Tomé.

“Ejercicio Libertador”

Según un comunicado de Nación indicó: “Más de 80 vehículos de combate, de uso general, de exploración, de comunicaciones y motocicletas todoterreno conforman una carga de cerca de 1000 toneladas que transitará por las vías del litoral hacia Chaco, como un importante medio de despliegue de la Fuerza que participará del Ejercicio Libertador”, bautizado así en honor al General San Martín.

Según el portal Zona Militar, entre los pertrechos transportados se destacan camiones tácticos Oshkosh FMTV M1083, junto a vehículos blindados 4×4 Alvis Tactica y cazacarros SK-105 Kürassier. El tren había partido desde Retiro (Buenos Aires) y tiene como destino la ciudad de Avia Terái (Chaco), donde se desarrollarán prácticas de artillería durante un mes.

