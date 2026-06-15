EN EL DÍA DE LA POLICÍA DEL CHACO, ZDERO ANUNCIÓ ASCENSOS, MÁS INGRESOS Y UN NUEVO RÉGIMEN LABORAL

En el marco de la conmemoración del Día de la Policía del Chaco, el gobernador Leandro Zdero encabezó este lunes por la mañana el acto central realizado en el Parque de la Democracia, donde anunció una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y salariales de los efectivos.

Uno de los anuncios más destacados fue el ascenso de 2.468 policías, quienes accederán a una nueva jerarquía dentro de la fuerza provincial. El mandatario confirmó además que en la próxima liquidación percibirán los haberes correspondientes a su nuevo rango y que el retroactivo por los ascensos será abonado en tres cuotas.

Durante su discurso, Zdero adelantó que a partir de agosto se incorporarán nuevos efectivos a la Policía del Chaco, con el objetivo de reforzar la seguridad en todo el territorio provincial.

En materia salarial, el gobernador anunció que desde julio se incrementará en un 30% el adicional correspondiente a los servicios policiales.

Asimismo, informó que se avanzará con un contrato de comodato para que el Club Deportivo Policiales cuente con una sede social en inmediaciones del aeropuerto de Resistencia.

Un reclamo histórico

En uno de los pasajes más aplaudidos de su mensaje, Zdero se refirió a las condiciones de trabajo de los uniformados y aseguró que cumplirá con uno de los compromisos asumidos durante la campaña.

«Conozco lo desgastante de su tarea y de sus horarios laborales», expresó el mandatario, al anunciar que a partir del 1 de enero de 2027 entrará en vigencia un nuevo régimen de trabajo de ocho horas de servicio por 24 horas de franco.

El gobernador sostuvo que se trata de un reclamo histórico del personal policial y destacó que son pocas las provincias argentinas que implementaron un esquema similar.