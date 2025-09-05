EMPRESA CERAMISTA RADICADA EN PILAR DESPIDIÓ A 300 PERSONAS: LA CRISIS QUE DESATÓ JAVIER MILEI
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Se trata de ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, donde los trabajadores despedidos realizan protestas ante los despidos y los salarios adeudados.
Otro delegado, Juan González, declaró a C5N que “estamos sin poder cobrar nuestro salario, sin poder llevarle el plato de comida a nuestra familia. Con todo lo que sucede en el país, los trabajadores no estamos exentos. Necesitamos respuestas y saber qué quieren hacer con nosotros. Detrás de cada uno hay una familia, nos dejan desamparados y en la calle».
Jonatan, otro miembro del cuerpo de delegados, afirmó a la misma señal de noticias que los despidos de trabajadores con 15 a 30 años de antigüedad se producen para tomar nuevos empleados con el régimen laboral impuesto por el gobierno de Javier Milei, que amplió los periodos de prueba y flexibilizó las contrataciones.