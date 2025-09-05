Empresa ceramista radicada en Pilar despidió a 300 personas: la crisis que desató Javier Milei

realizan una protesta a raíz de los 300 despidos efectuados por la empresa que, según trascendidos, habría detenido su producción y cerrar definitivamente la actividad industrial y comercial, aunque hay dudas sobre esta cuestión. Este viernes, cientos de trabajadores de la fábrica de porcelanato ILVA, ubicada en la ciudad bonaerense de Pilar,efectuados por la empresa que, según trascendidos,

Los afectados, en conjunto con el gremio que los agrupa, la Federación Obrera Ceramista de la Argentina (FOCRA), vienen realizando protestas desde hace varios días, cuando tomaron conocimiento de las cesantías masivas, pero en las últimas horas resolvieron escalar las medidas en el Parque Industrial de la mencionada localidad, para visibilizar el conflicto que tiene en vilo a centenares de familias de trabajadoras.

El martes pasado, el Ministerio de Trabajo bonaerense convocó a las partes a una audiencia de conciliación, pero la empresa no se presentó, por lo cual se fijó una nueva para el jueves último, donde sí asistieron ambas partes.

Al no alcanzarse un acuerdo, la cartera laboral dictaminó una conciliación obligatoria por 15 días con la expectativa de abrir un cauce de negociación; sin embargo y según denuncian los trabajadores, la empresa no la acató y persistió en no pagar salarios adeudados ni en permitir el ingreso de los despedidos a la planta fabril, con lo cual recrudecieron las medidas de fuerza.

En ese marco, los trabajadores realizaban un corte total del tránsito en la calle 9 en inmediaciones de la 20, en el Parque Industrial de Pilar, ya que “la empresa tomó una decisión unilateral de romper la colegiación obligatoria al no abonar los sueldos, tanto las quincenas como los mensuales«, relató el delegado Marcelo Barrionuevo a medios locales.