EMPRENDIMIENTO ARGENTINO 2025: SELECCIONARON A LOS REPRESENTANTES CHAQUEÑOS

Los proyectos pertenecen a Mercedes Merlene Prituluk (Tres Isletas). Este emprendimiento se destaca por la producción artesanal de lácteos elaborados sin conservantes artificiales y el otros, a Deborah Elizabeth Mosci & Juan Manuel Moreno (Resistencia), este emprendimiento ofrece a productores una solución para producir forraje fresco, nutritivo y saludable durante todo el año, sin depender del clima.

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, junto al subsecretario de Emprendedurismo, Federico Budiño, señaló que “no es una casualidad que al inicio de su gestión, el gobernador haya decidido impulsar una subsecretaría específica para atender al desarrollo del emprendedurismo, tanto urbano como rural”.

Este jueves, se realizó la instancia chaqueña del Concurso Emprendimiento Argentino 2025, una iniciativa del Gobierno nacional orientada a destacar, visibilizar y potenciar proyectos innovadores en todo el país. Fueron seleccionados los dos emprendimientos que representarán al Chaco en la instancia nacional del certamen.

“Para nosotros no es un tema menor, todo lo contrario. Estamos convencidos que a partir del emprendedurismo, rápidamente podemos dinamizar la economía, podemos generar rápidamente valor agregado y podemos mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, agregó el titular de la cartera productiva.

“No es casualidad que nuestros emprendedores se destaquen en todos los eventos que se llevan adelante en la provincia, en la región y en el país”, destacó Dudik y agregó que “estar acompañando este concurso de Emprendimiento Argentino, para nosotros, no solo es importante, sino para quienes participaron y quienes llegaron a esta instancia”.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE fue sede del encuentro en el que se presentaron los proyectos finalistas, quienes presentaron sus emprendimientos ante un destacado jurado integrado por Diego Ledesma (UNAJE), Delfina Veiravé (ICCTI), Edgardo Marinoff (NBCh), Javier Vagavculov (INTA), Griselda Luciani (UNCAUS), Lorena Rivero (UTN), Celestino Fantin (UNNE), Diego Ramos (IDEX LA) y Mara Zaderej (FECHACO – CAMECH).

PROYECTOS SELECCIONADOS

Mercedes Merlene Prituluk (Tres Isletas)

Este emprendimiento se destaca por la producción artesanal de lácteos elaborados sin conservantes artificiales, utilizando leche proveniente de vacas criadas con alimentación natural y bajo estrictos estándares de bienestar animal.

Deborah Elizabeth Mosci & Juan Manuel Moreno (Resistencia)

Compuesto por un equipo multidisciplinario de profesionales del agro, este emprendimiento ofrece a productores una solución para producir forraje fresco, nutritivo y saludable durante todo el año, sin depender del clima. A través de un servicio integral que incluye venta de módulos, asesoramiento, cursos y planificación nutricional.

