EMOTIVO ACTO DE PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA EN ZAPARINQUI

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, se llevó adelante un emotivo acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 358 «Elsa Santa Cruz» de Zaparinqui, donde los alumnos realizaron el tradicional juramento de fidelidad a nuestro máximo símbolo patrio.

Participaron de la ceremonia el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, la delegada municipal Mariana López, el director Regional Humberto Molina y el director de la institución educativa, Edgardo Alegre, además de docentes, familias y vecinos de la comunidad que acompañaron este importante acontecimiento.

La toma de la Promesa de Lealtad a la Bandera estuvo a cargo del director Regional, Humberto Molina, quien dirigió a los estudiantes las palabras protocolares previas al juramento.

Por su parte, el intendente Pío Sander expresó su satisfacción por poder participar, como cada año, de estos actos cargados de emoción y significado, destacando el compromiso y la dedicación del equipo docente en la organización de la ceremonia.

Durante su mensaje, agradeció a la institución por brindar un acto tan significativo y resaltó el valor de la Bandera Nacional como símbolo de unidad, libertad e identidad.

«La bandera nos representa, nos une y nos da libertad. También nos exige un gran compromiso con la patria, con nuestros vecinos, con los docentes, con la familia y con toda la comunidad. Aquí se forman valores y principios que acompañarán a cada uno de ustedes a lo largo de la vida», expresó.

Asimismo, señaló que los alumnos, con esfuerzo y dedicación, podrán convertirse en profesionales, trabajadores y ciudadanos comprometidos con el crecimiento de la sociedad.

El jefe comunal también realizó una reseña sobre la vida y obra del General Manuel Belgrano, destacando su aporte fundamental en la construcción de la Nación y en la lucha por la independencia argentina.

Finalmente, convocó a toda la comunidad a seguir trabajando de manera conjunta por el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de la localidad.

«Cuando trabajamos unidos, cuando nos comprometemos con nuestra comunidad y nuestras instituciones, logramos crecer y construir un futuro mejor para todos», concluyó.

La jornada se vivió con profundo sentimiento patrio y dejó momentos de gran emoción para los alumnos, sus familias y toda la comunidad de Zaparinqui.

Relacionado