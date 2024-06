EL SUEÑO SE CUMPLE, NIÑOS DE LA EEP N 255 DE CASTELLI PROMETEN LEALTAD A LA BANDERA EN ROSARIO

En un emotivo acto de solidaridad y colaboración, 100 niños de la Escuela EEP N° 255 Felipe Boero de Juan José Castelli, Chaco, parten hoy camino a Rosario, Santa Fe, para cumplir un sueño largamente esperado: “PROMETER LEALTAD A NUESTRA BANDERA NACIONAL”.

El día de hoy, lunes 17 de junio, a las 17:30 horas, los niños parten hacia su destino acompañados por la gratitud y el apoyo de toda una comunidad. Este esfuerzo colectivo fue posible gracias al generoso aporte de numerosas personas y entidades, quienes con su ayuda financiera y difusión mediática hicieron realidad este anhelado viaje.

La coordinadora del proyecto, Marta Elda Bergia, expresó en una entrevista exclusiva para este medio: «Hoy, 17 de junio a las 17:30 horas, están partiendo los 100 alumnos hacia Rosario, lugar de partida frente al edificio escolar Calle Remedio de Escalada entre Sargento Cabral y Rio Teuco. Su sueño se hizo realidad gracias a todos ustedes. Muchas gracias por su colaboración; este sueño se transformó en realidad gracias a todos los que colaboraron».

Bergia también destacó el espíritu solidario que movilizó a la comunidad: «Ya pagamos los dos colectivos, ya compraron las tres comidas, ya pagamos el alojamiento. Ahora estamos listos para salir hacia nuestro destino y que estos niños de Castelli cumplan con su sueño».

La campaña no solo reunió fondos necesarios para cubrir los gastos del viaje, sino que también reflejó valores fundamentales como la solidaridad y el apoyo mutuo. Bergia concluyó su declaración agradeciendo a todos los medios de prensa que se sumaron a la iniciativa: «Quiero hacer un agradecimiento especial a todos los medios de prensa que se sumaron a la campaña, a las instituciones y organizaciones, a los funcionarios, a los vecinos, a los ex alumnos, a todos los que aportaron para que juntos logremos cumplir con este objetivo. En esta campaña para juntar el dinero sobresalió la SOLIDARIDAD, LA AYUDA, el amor al PRÓJIMO. No me queda más que decir gracias a todos».

Este viaje no solo representa un momento especial para los niños de Castelli, sino también un ejemplo inspirador de cómo la comunidad puede unirse para hacer realidad los sueños más grandes. Mañana, 18 de junio, estos niños prometerán lealtad a nuestra bandera, llevando consigo el espíritu de agradecimiento y cooperación que los acompañó en cada paso del camino.

Castelli, El Chaco, el país podrán ser parte de este sueño, estaremos transmitiendo por nuestra redes sociales la partida de los niños hacia Rosario desde todas las redes sociales de PORTICONOTICIAS.-

