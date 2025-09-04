El monto de las transferencias que ARCA tendrá bajo la lupa a partir de septiembre

Las transferencias al instante y el auge de las billeteras virtuales generan dudas sobre qué pasa al recibir montos importantes en la cuenta bancaria, y es clave tener en cuenta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si el dinero tiene un origen comprobable, como la venta de un auto o propiedad, no suele haber problemas, aunque la entidad financiera podría retenerlo temporalmente.

En transferencias de gran monto sin justificación, es fundamental contar con evidencias claras de la procedencia del dinero para evitar bloqueos o demoras en la acreditación.

El monto exacto de las transferencias A mediados de año, la entidad financiera actualizó los límites a partir de los cuales se comienzan a monitorear las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales. Esta modificación forma parte de un ajuste automático semestral, vinculado a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Superar estos montos puede generar alertas que lleven a una revisión más detallada por parte de ARCA, por lo que es clave conocer los nuevos topes para mantener las operaciones dentro del marco legal vigente. Los nuevos límites rigen desde el 1° de junio y se mantendrán en los próximos meses:

Transferencias y acreditaciones bancarias : $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas , antes el tope para personas físicas era $2.000.000.

: $50.000.000 para y $30.000.000 para , antes el tope para personas físicas era $2.000.000. Extracciones en efectivo : $10.000.000 para ambos casos, anteriormente se informaba desde cualquier monto.

: $10.000.000 para ambos casos, anteriormente se informaba desde cualquier monto. Saldos bancarios al último día del mes : $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, frente a $1.000.000 previos.

: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, frente a $1.000.000 previos. Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, antes el límite era $1.000.000.