EL MONTO DE LAS TRANSFERENCIAS QUE ARCA TENDRÁ BAJO LA LUPA A PARTIR DE SEPTIEMBRE
Las billeteras virtuales y entidades financieras deben informar a la agencia cualquier transacción que supere los límites establecidos.
El monto exacto de las transferencias
A mediados de año, la entidad financiera actualizó los límites a partir de los cuales se comienzan a monitorear las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales. Esta modificación forma parte de un ajuste automático semestral, vinculado a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Transferencias y acreditaciones bancarias: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, antes el tope para personas físicas era $2.000.000.
- Extracciones en efectivo: $10.000.000 para ambos casos, anteriormente se informaba desde cualquier monto.
- Saldos bancarios al último día del mes: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, frente a $1.000.000 previos.
- Plazos fijos: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas, antes el límite era $1.000.000.
- Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Compras de consumidor final: $10.000.000 para ambos, frente a los $250.000 en efectivo y $400.000 en otros medios previos, sin necesidad de informar.
- Pagos: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
Estos ajustes buscan equilibrar el control de las operaciones financieras y simplificar los trámites para los usuarios, al tiempo que aseguran el cumplimiento de las normas de ARCA.