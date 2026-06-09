EL IPDUV RECUERDA LA IMPORTANCIA DE TRAMITAR EL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA VIVIENDA

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recordó a los adjudicatarios de viviendas la importancia de iniciar el trámite de escrituración, una instancia fundamental para obtener el título de propiedad y convertirse legalmente en dueños de sus hogares.

Desde el organismo destacaron que contar con la escritura brinda seguridad jurídica y tranquilidad a las familias, ya que acredita la titularidad del inmueble y garantiza el resguardo de sus derechos sobre la vivienda.

Asimismo, informaron que el trámite puede realizarse aun cuando la vivienda no se encuentre totalmente cancelada, siempre que el adjudicatario esté al día con el pago de las cuotas o adherido a un plan de moratoria vigente. En estos casos, la escritura se formaliza con hipoteca a favor del organismo hasta la cancelación total de la deuda.

También podrán acceder a la escrituración los beneficiarios de barrios que cuenten con plano de mensura aprobado y hayan sido adjudicados mediante resolución del directorio del IPDUV.

En situaciones de viviendas obtenidas por unión convivencial o entre hermanos, la escritura se realizará bajo la modalidad de condominio indiviso y en partes iguales.

Por otra parte, el organismo recordó que aquellas personas que hayan adquirido una vivienda mediante boleto de compraventa o cesión de derechos deberán acercarse a la Gerencia Social para recibir el asesoramiento correspondiente sobre su situación particular.

Documentación requerida

Para iniciar el trámite, los interesados deberán presentar:

* Formulario de solicitud disponible en la página oficial del IPDUV.

* Acta de entrega o resolución de adjudicación.

* DNI y CUIT/CUIL de adjudicatarios y convivientes.

* Constancias de estado civil (partida de matrimonio, defunción, divorcio o unión convivencial).

* Ficha de inscripción expedida por la Gerencia Social.

* Constancia fiscal municipal.

* Certificado de deuda, en caso de corresponder.

* Comprobante de pago de gastos administrativos.

Lugares de atención

Los trámites pueden realizarse en el Registro Notarial Especial del IPDUV, ubicado en Av. Sarmiento 1801 de Resistencia, o en la delegación de Presidencia Roque Sáenz Peña, situada en Córdoba 500, ala “B”, salón 3-4.

Desde el Instituto remarcaron que avanzar con la escrituración es un paso clave para consolidar el derecho a la vivienda y brindar mayor seguridad patrimonial a las familias chaqueñas.

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