EL IPDUV REALIZÓ EL SORTEO PÚBLICO DE VIVIENDAS EN CONCEPCIÓN DEL BERMEJO

En las instalaciones del Club Sportivo Central Norte, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) llevó adelante el sorteo público de nuevas viviendas para familias de Concepción del Bermejo, un paso clave dentro de las políticas habitacionales del gobierno provincial.

La adjudicación se realizó mediante un sistema de segmentación por categorías, contemplando las distintas realidades de los hogares de la localidad. Las categorías incluyeron familias sin hijos, familias con hijos y familias con integrantes con discapacidad, con el objetivo de garantizar un acceso justo, equilibrado y transparente.

El acto contó con la presencia del vocal del IPDUV, Daniel Monti, y del intendente Raúl Maldonado, y fue supervisado por el escribano Daniel Carballo, director del Registro Notarial del organismo, quien certificó la validez del proceso.

Antes del inicio del sorteo, Monti transmitió el saludo del directorio y del gobierno provincial, destacando la importancia del criterio aplicado:

“Para tratar de ser más justos, fraccionamos el padrón en tres grupos, porque la demanda siempre supera la oferta que ofrece la provincia”, señaló. Además, deseó suerte a cada una de las familias presentes y adelantó que: “Probablemente las casas vamos a entregarlas en el próximo aniversario de la localidad”.

Transparencia garantizada

El padrón definitivo permaneció disponible para consulta pública hasta minutos antes del sorteo. Esta medida permitió que cada familia verificara su inclusión previamente, reforzando la transparencia y confianza en el proceso.

Participaron del sorteo las familias inscriptas en el padrón provisorio, que cumplían con el requisito de contar con ingresos mínimos superiores a 650.000 pesos por grupo familiar.

La realización del sorteo representa un avance significativo para Concepción del Bermejo, dando respuesta a una demanda habitacional histórica y reafirmando el compromiso del IPDUV y del gobierno provincial con el acceso a la vivienda digna para las familias chaqueñas.

