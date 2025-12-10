EL IPDUV DIGITALIZA POR COMPLETO LAS BOLETAS DE PAGO DE CUOTAS
Desde este mes, los adjudicatarios solo podrán obtenerlas en formato digital a través de Tu Gobierno Digital y la web oficial. La medida implica que el organismo deja de emitir boletas físicas, consolidando la transición hacia un sistema totalmente digital. Los adjudicatarios podrán autogestionar sus boletas a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD) o desde la página oficial del Instituto, en la sección Mi Boleta, donde podrán descargarlas para pagar en línea o imprimirlas en caso de necesitarlo.
El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, destacó que el cambio responde al compromiso institucional de optimizar recursos, reducir el uso de papel y brindar mayor comodidad a los beneficiarios. “Buscamos un sistema más ágil, accesible y eficiente para todas las familias adjudicatarias”, remarcó.
Cómo obtener la boleta
Los usuarios pueden generar la factura ingresando a:
-Página oficial del IPDUV → sección “Impresión de Boletas”.
-Tu Gobierno Digital (TGD) → ingresando número de adjudicatario o DNI.
Además, las boletas también se envían al correo electrónico registrado por cada adjudicatario.
Medios de pago habilitados
-Tu Gobierno Digital (TGD): permite pagos digitales, incluso de boletas vencidas, con tarjeta de crédito o débito.
-Home Banking / Link: seleccionando “IPDUV Chaco – Préstamos” y generando un código de pago electrónico.
-Pago Fácil / Rapipago: con boleta impresa o código de barras.
-Cajas Municipales y Agencias de Quiniela: para boletas no vencidas.
-Cancelación anticipada: disponible mediante una boleta única generada en Tu Gobierno Digital.
El IPDUV recordó que todos los adjudicatarios deben gestionar sus cuotas exclusivamente por los canales digitales mencionados, en línea con el proceso de modernización que impulsa el organismo.