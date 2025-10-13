EL INTENDENTE PÍO SANDER RECIBIÓ A MOVILIZADOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
En la mañana de hoy, el intendente Pío Sander acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recibió a integrantes de los Pueblos Originarios que realizan una marcha en reclamo por la quita discriminada de pensiones ahora también se suma la quita de la asignación familiar medida que afecta a miembros de estas comunidades que gozaban de esos derechos. También preocupa lo que está sucediendo con la quita de las viviendas, las cuales fueron asignadas complementando toda documentación solicitada.
Esta situación impacta de manera directa a personas con discapacidad, adultos mayores y niños, impidiendo su acceso a servicios esenciales como la alimentación, la educación y la salud.
El intendente se solidarizó con el reclamo y expresó su profunda preocupación ante esta realidad. En el encuentro, los representantes de las comunidades hicieron entrega de un documento formal, que será remitido por las vías correspondientes, con el compromiso del municipio de acompañar este justo reclamo.