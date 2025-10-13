EL INTENDENTE PÍO SANDER RECIBIÓ A MOVILIZADOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

En la mañana de hoy, el intendente Pío Sander acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, recibió a integrantes de los Pueblos Originarios que realizan una marcha en reclamo por la quita discriminada de pensiones ahora también se suma la quita de la asignación familiar medida que afecta a miembros de estas comunidades que gozaban de esos derechos. También preocupa lo que está sucediendo con la quita de las viviendas, las cuales fueron asignadas complementando toda documentación solicitada.