EL INTENDENTE PÍO SANDER PARTICIPÓ DEL XV CONCURSO, REMATE, EXPOSICIÓN Y VENTA DEL TERNERO REGIÓN IMPENETRABLE

El intendente Pío Sander, acompañado por el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, participó de una nueva edición del Concurso, Remate, Exposición y Venta del Ternero Región Impenetrable, realizado en las instalaciones de la Sociedad Rural de Juan José Castelli, uno de los eventos ganaderos más importantes del norte chaqueño.

La jornada reunió a productores de toda la región y contó con la exhibición y comercialización de hacienda de destacada calidad genética, incluyendo ejemplares de las razas Brangus y Braford.

Durante su recorrido, el jefe comunal visitó la muestra agrícola y los distintos espacios expositivos del predio. Asimismo, destacó la participación de los alumnos de la Escuela de Educación Técnica 12, quienes presentaron una innovadora cosechadora Gatton Panic, desarrollada como parte de sus proyectos educativos y de formación técnica, despertando el interés de productores y visitantes.