El Intendente Municipal de Villa Río Bermejito, Omar Reis, junto al Secretario de Gobierno, Cristian Radojkovich, realizaron la entrega de ropa de trabajo destinada al personal de Obras Públicas y a otros empleados municipales.

Esta acción tiene como objetivo brindar mejores condiciones laborales a los trabajadores, fortaleciendo el compromiso y el acompañamiento permanente hacia quienes desempeñan sus tareas al servicio de la comunidad.

Desde la Intendencia municipal continuamos trabajando para garantizar las herramientas necesarias que permitan desarrollar las labores diarias de manera segura y eficiente.

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