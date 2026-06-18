EL INSTITUTO DE VIVIENDA REALIZARÁ EL QUINTO SORTEO ESTÍMULO PARA ADJUDICATARIOS AL DÍA

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) llevará adelante el próximo 26 de junio, a las 19 hs, el quinto Sorteo Estímulo destinado a adjudicatarios que se encuentran al día con el pago de sus cuotas. La actividad se realizará en la Sala de Sorteos “Vicente Amores” de Lotería Chaqueña.

En el marco de los preparativos, equipos técnicos del IPDUV y de Lotería Chaqueña coordinaron las acciones organizativas y realizaron el último ensayo previo al evento, garantizando la transparencia y el correcto desarrollo del sorteo.

La iniciativa tiene como objetivo reconocer y premiar a los adjudicatarios que cumplen regularmente con sus obligaciones habitacionales, promoviendo la cultura del pago y fortaleciendo un sistema de incentivos que valora el compromiso de las familias chaqueñas.

El premio principal consistirá en la cancelación total del saldo deudor correspondiente al crédito o beneficio otorgado por el IPDUV. Además, se sortearán cinco premios adicionales que contemplan la cancelación parcial equivalente a 12 cuotas del saldo deudor de los beneficiarios favorecidos.

El padrón habilitado para participar está integrado por 7.222 adjudicatarios y puede consultarse a través de la plataforma Tu Gobierno Digital y en la página oficial del organismo.

Con esta propuesta, el IPDUV, presidido por Fernando Berecoechea, reafirma su compromiso con la construcción de un sistema habitacional más equitativo y reconoce el esfuerzo de quienes, con responsabilidad y constancia, cumplen con el pago de sus viviendas.

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