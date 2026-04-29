EL INSÓLITO MOTIVO POR EL CUÁL SE PUEDE SUSPENDER EL GRAN PREMIO DE MIAMI DE LA FÓRMULA 1
La máxima competencia del automovilismo regresa a la actividad luego de un mes de parate por la suspensión de dos carreras que se disputaban en abril en Medio Oriente.
Tras un mes de inactividad forzada por la cancelación de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Fórmula 1 se prepara para desembarcar en Florida este fin de semana. Sin embargo, el esperado regreso a las pistas para la cuarta fecha del calendario podría verse opacado por un factor climático que excede a la organización: la amenaza de tormentas eléctricas.
Si bien la lluvia no suele ser un impedimento para que los monoplazas salgan a pista, el pronóstico para este viernes, sábado y domingo en Miami indica un 70% de probabilidades de tormentas con descargas eléctricas. Según el reglamento vigente de la Fórmula 1, la presencia de rayos en las cercanías del trazado habilita la suspensión inmediata de cualquier sesión. A esto se le suma una traba legal propia del país anfitrión, ya que en Estados Unidos rige una ley nacional que prohíbe la realización de actividades deportivas ante el riesgo de caída de rayos, un protocolo que ya se ha visto en la MLS y durante el pasado Mundial de Clubes 2025.
Esta situación genera una incertidumbre máxima en una fecha que ya de por sí es especial. El Gran Premio de Miami no solo marca la vuelta a la acción tras el parate, sino que también incluye el formato de carrera Sprint y la presentación de importantes modificaciones técnicas en los autos por nuevos ajustes reglamentarios.
Por el momento, tanto la FIA como los responsables de la Fórmula 1 intentan llevar calma y aseguran que la suspensión definitiva será la última opción en la lista. El plan de contingencia contempla demorar o interrumpir las instancias del fin de semana si el clima lo requiere, buscando agotar todas las posibilidades antes de cancelar un evento que genera una expectativa masiva en el público norteamericano y mundial.
Para seguir a Franco Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres: 13:00 a 14:30
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:15
Sábado 2 de mayo
- Carrera sprint: 13:00 a 14:00
- Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17:00