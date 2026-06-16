El golazo de Kylian Mbappé para liquidar el partido ante Senegal

La historia cambió por completo en el complemento, cuando la jerarquía de los galos salió a flote: tras una brillante combinación colectiva, Michael Olise frotó la lámpara y asistió a Kylian Mbappé, quien firmó el 1-0 con una definición de antología. Luego, con espacios a su disposición, Francia olió la sangre. Bradley Barcola, que había saltado desde el banco de suplentes, picó al vacío y definió con una sutileza exquisita por encima del arquero para clavar el 2-0.

Cuando el partido parecía sentenciado, llegó la reacción africana. Mbaye aprovechó una distracción en el fondo francés y descontó, poniéndole suspenso a los minutos finales. Sin embargo, la ilusión senegalesa duró un suspiro: de inmediato, Mbappé volvió a frotarse las manos, selló su doblete y decretó el 3-1 definitivo.

Posiciones y próximo destino

Con este triunfo, Francia lidera el Grupo I con 3 unidades y empieza a encarrilar su pase a la siguiente ronda.