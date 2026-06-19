EL GOBIERNO PROVINCIAL INVITA AL ACTO CENTRAL POR EL DÍA DE LA BANDERA EN SÁENZ PEÑA

Este sábado, 20 de junio, el gobernador Leandro Zdero encabezará la Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, a las 10 Hs, en el marco del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano.

El Gobierno de la Provincia invita a toda la comunidad a participar del acto central por el Día de la Bandera Argentina, que se realizará este sábado 20 de junio en Presidencia Roque Sáenz Peña, en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, prócer fundamental de la independencia nacional y creador de la Bandera argentina. La ceremonia oficial será encabezada por el gobernador Leandro Zdero y se desarrollará a partir de las 10 de la mañana, en el palco oficial ubicado en la intersección de calles 7 y 12 de la ciudad termal, con el acompañamiento del intendente local, Bruno Cipolini, autoridades provinciales, municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos de la comunidad.

Uno de los momentos más significativos de la jornada será la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional que realizarán alumnos de cuarto grado. Asimismo, estudiantes jóvenes y adultos también renovarán su compromiso con los valores que representa el máximo símbolo patrio. Del mismo modo, los soldados que prestan servicio en la Tercera Brigada de Monte efectuarán el Juramento de Fidelidad a la Bandera Argentina, a cargo del comandante de la unidad militar, coronel Daniel Alejandro Guerra.

El programa oficial contempla además la revista a los efectivos formados, la entonación del Himno Nacional Argentino, la interpretación de la Canción Oficial del Chaco, una invocación religiosa y los discursos alusivos del intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, y del gobernador de la provincia, Leandro Zdero.

La conmemoración del Día de la Bandera constituye una de las fechas más relevantes del calendario patrio argentino. Cada 20 de junio se recuerda el fallecimiento del General Manuel Belgrano, ocurrido en 1820, y se renueva el reconocimiento a su legado político, y educativo, así como a los valores de libertad, unidad y compromiso con la construcción de la Nación.

En este marco, la Promesa de Lealtad a la Bandera adquiere una especial trascendencia, ya que representa para miles de estudiantes el primer compromiso formal con los ideales que dieron origen a nuestra patria y con los principios democráticos que sostienen la convivencia ciudadana.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de mantener vivas estas fechas históricas, fortaleciendo la identidad nacional y el respeto por los símbolos patrios a través de la participación de las nuevas generaciones.

La invitación se extiende a las familias, instituciones y vecinos de toda la región para acompañar esta celebración que honra la memoria de Manuel Belgrano y reafirma los valores que unen a los argentinos.

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