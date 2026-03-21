EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON UN PLAN INTEGRAL PARA PREVENIR INUNDACIONES EN QUITILIPI

Se trata del Plan Director de Drenaje Pluvial y Defensas Urbanas, una iniciativa considerada inédita que apunta a marcar un antes y un después en la gestión del agua en la localidad, brindando herramientas técnicas para proyectar obras sostenibles y reducir riesgos ante eventos climáticos extremos.

El Gobierno provincial, a través de la Administración Provincial del Agua (APA), junto a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsa un proyecto estratégico que busca transformar la planificación hídrica de Quitilipi. Los detalles de este proyecto fueron evaluados por el presidente de la APA, Jorge Pilar, junto al intendente Ariel Lovey y el estudio es ejecutado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE.

Según explicó Pilar, el objetivo es desarrollar este proyecto ejecutivo del sistema de drenaje pluvial y las defensas urbanas contra inundaciones “a partir de una mirada integral que contempla tanto los aportes externos rurales como el funcionamiento interno del sistema de desagües urbanos”.

En esa línea, remarcó la necesidad de avanzar hacia una gestión hídrica preventiva. “No se trata de intervenir solo cuando el agua ya ingresó a la ciudad, sino de anticiparse, modelar escenarios, planificar obras y reducir riesgos con criterios técnicos sólidos, optimizando los recursos del Estado”, sostuvo.

Desde la APA indicaron que la iniciativa surge como respuesta a los eventos ocurridos en mayo de 2025, cuando intensas precipitaciones, sumadas a aportes rurales, generaron anegamientos significativos en Quitilipi. Esta situación evidenció la vulnerabilidad del entramado urbano frente a excesos hídricos tanto externos como internos.

El equipo técnico, encabezado por el titular de la Secretaría Técnica, Guillermo Méndez, elaboró un diagnóstico inicial que señala que las obras actuales de drenaje resultan insuficientes frente a los caudales generados por las cuencas de aporte. Además, se identificaron limitaciones en la capacidad del sistema urbano y efectos de remanso provocados por canales rurales colmatados.

En este contexto, se destacó que Quitilipi no contaba hasta ahora con un Plan Director de Drenaje Urbano, por lo que este proyecto permitirá ordenar el crecimiento de la ciudad, mejorar la infraestructura existente y fortalecer la seguridad hídrica de la comunidad.

De este modo, la iniciativa se posiciona como un paso clave hacia una planificación más eficiente y preventiva, orientada a mitigar el impacto de futuros eventos climáticos y garantizar una mejor calidad de vida para los vecinos.

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