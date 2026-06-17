EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON LA REFACCIÓN INTEGRAL DEL CENTRO ODONTOLÓGICO SANTA APOLONIA

Como aspecto destacado del proyecto, se adaptará el actual Salón de Usos Múltiples para la creación de un nuevo consultorio especializado para personas con discapacidad. Este espacio contará con condiciones de accesibilidad adecuadas y equipamiento odontológico específico de alta complejidad, permitiendo brindar una atención segura, inclusiva y de calidad a pacientes con necesidades especiales.

El ministro Hugo Domínguez y el secretario general de la gobernación, Julio Ferro, verificaron el proyecto de refacción integral para el Centro Odontológico Santa Apolonia, una intervención que permitirá poner en valor uno de los efectores sanitarios especializados más importantes de la provincia.

Con más de 30 años de funcionamiento, el establecimiento cumple un rol fundamental en la atención, prevención y promoción de la salud bucal de los chaqueños. En línea con el compromiso asumido por el gobernador Leandro Zdero de fortalecer la infraestructura sanitaria en toda la provincia, la intervención contempla una renovación integral del edificio para mejorar las condiciones de atención, optimizar los espacios de trabajo y garantizar estándares de calidad acordes a las necesidades actuales.

La obra incluye trabajos de reparación estructural, tratamiento de humedades y filtraciones, renovación de cubiertas, recambio de cielorrasos y aberturas, mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias, renovación de pisos y revestimientos, pintura integral y tareas de acondicionamiento exterior. Además, se incorporarán nuevos sistemas de seguridad y equipamiento para fortalecer el funcionamiento del establecimiento.

La intervención tendrá un plazo de ejecución estimado de seis meses y permitirá transformar al Centro Odontológico Santa Apolonia en un espacio más moderno, accesible y funcional, fortaleciendo su capacidad de atención y consolidando su rol como centro de referencia para la salud bucal en toda la provincia.

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