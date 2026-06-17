EL GOBIERNO PROVINCIAL ACREDITARÁ EL REFRIGERIO PARA TRABAJADORES ACTIVOS EL PRÓXIMO LUNES 22

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia informó que el próximo lunes 22 de junio se acreditará el Refrigerio destinado a los trabajadores activos de la Administración Pública Provincial.

El beneficio será depositado durante la tarde en las tarjetas Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, permitiendo que los agentes estatales dispongan de los fondos el mismo día, tal como ocurre habitualmente.

Al respecto, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento en tiempo y forma de esta obligación “representa una muestra de responsabilidad y compromiso, con una administración ordenada y previsible”.

Asimismo, el funcionario remarcó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos permiten sostener las distintas obligaciones asumidas por el Estado provincial. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir, una vez más, con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó.

Desde la cartera económica señalaron que esta acreditación forma parte de una política de administración responsable orientada a brindar previsibilidad a los trabajadores estatales y a fortalecer el circuito económico provincial, ya que estos recursos impactan directamente en el consumo y en la actividad comercial local.

Como es habitual, el Refrigerio se percibe exclusivamente a través de la tarjeta Tuya Recargable, una herramienta que facilita la operatoria y garantiza una acreditación ágil y segura del beneficio.

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