EL FESTEJO DE JAVIER MILEI POR EL RÉCORD DE LIONEL MESSI EN MEDIO DE LOS CIMBRONAZOS EN SU GABINETE
El mandatario celebró en X el histórico triunfo de la Selección, destacando el récord del capitán. El mensaje llegó en un lunes frenético en la Casa Rosada.
Como es habitual ante cada hito de la Selección Argentina, el presidente Javier Milei recurrió a sus redes sociales para manifestar su alegría tras la victoria frente a Austria, apoyándose una vez más en los logros colectivos y en las actuaciones de Lionel Messi.
Sin embargo, su posteo funcionó también como un fuerte desahogo político en una jornada especialmente turbulenta para la mesa chica del Gobierno, sacudida por cambios de nombres de peso en el organigrama oficial y una creciente tensión institucional en torno a la Jefatura de Gabinete.
Apenas consumado el pasaje a octavos de final con el gol histórico del «10», el jefe de Estado apeló a sus habituales mayúsculas y signos de exclamación para celebrar el logro en su cuenta de X (antes Twitter).
«VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin», sentenció el mandatario, buscando capitalizar el clima festivo de la jornada.
Festejo de Javier Milei en medio del «bisturí» oficial
La reacción eufórica de Milei coincidió con un lunes de altísima intensidad en los despachos de la Casa Rosada, donde el mandatario activó una fuerte reconfiguración en el área de comunicación. Pocas horas antes del partido, el Gobierno oficializó la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa, una baja de peso para el riñón del Ejecutivo.
En paralelo, se concretó el desembarco del diputado pampeano Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, quien ya mantuvo su primera reunión de traspaso. Con la llegada del economista, Milei busca retomar la iniciativa política y reordenar un área que venía golpeada por el desgaste.
La euforia futbolística del Presidente sirvió también para intentar desviar el foco de atención sobre la figura más cuestionada del oficialismo por estas horas: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ministro coordinador enfrenta una semana crítica, acorralado por denuncias judiciales que investigan un presunto incremento patrimonial injustificado.
su Gobierno se reconfigura a contrarreloj y su funcionario clave resiste la embestida opositora en el Parlamento, Milei eligió aferrarse a la épica de la Scaloneta y al Olimpo histórico de Messi para encontrar un respiro en medio de la tormenta política.