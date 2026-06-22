El festejo de Javier Milei por el récord de Lionel Messi en medio de los cimbronazos en su Gabinete

Festejo de Javier Milei en medio del «bisturí» oficial

La reacción eufórica de Milei coincidió con un lunes de altísima intensidad en los despachos de la Casa Rosada, donde el mandatario activó una fuerte reconfiguración en el área de comunicación. Pocas horas antes del partido, el Gobierno oficializó la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa, una baja de peso para el riñón del Ejecutivo.

En paralelo, se concretó el desembarco del diputado pampeano Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, quien ya mantuvo su primera reunión de traspaso. Con la llegada del economista, Milei busca retomar la iniciativa política y reordenar un área que venía golpeada por el desgaste.

La euforia futbolística del Presidente sirvió también para intentar desviar el foco de atención sobre la figura más cuestionada del oficialismo por estas horas: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ministro coordinador enfrenta una semana crítica, acorralado por denuncias judiciales que investigan un presunto incremento patrimonial injustificado.

su Gobierno se reconfigura a contrarreloj y su funcionario clave resiste la embestida opositora en el Parlamento, Milei eligió aferrarse a la épica de la Scaloneta y al Olimpo histórico de Messi para encontrar un respiro en medio de la tormenta política.