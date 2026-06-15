EL ESCALOFRIANTE POSTEO QUE LA JOVEN QUE MURIÓ AL CAER AL VACÍO EN BRASIL PUBLICÓ MINUTOS ANTES DE LA TRAGEDIA

Pocas horas antes de morir en un trágico accidente durante una actividad de rope jumping en Brasil, María Eduarda Rodrigues de Freitas había compartido un estremecedor mensaje en sus redes sociales.

“¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”, escribió la joven de 21 años en una historia de Instagram antes de sumarse a la práctica.

El hecho ocurrió este sábado en el Ponte do Esqueleto, donde María Eduarda cayó desde unos 40 metros de altura durante una actividad recreativa. Según el testimonio de una persona que presenció la escena, los responsables habrían permitido el salto sin que estuviera instalada la cuerda de seguridad, un elemento indispensable para este tipo de prácticas.

La víctima vivía en Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, y se desempeñaba profesionalmente en las áreas de Educación Física y Gestión Deportiva. En sus redes sociales también compartía publicaciones vinculadas con la naturaleza y el bienestar.

Las historias que subió la víctima antes de la tragedia. En una de ellas escribió: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”. (Foto: G1)

La secuencia quedó registrada en un video que luego se viralizó. En las imágenes se observa cómo tres hombres sostienen a la joven antes de lanzarla al vacío. Apenas unos segundos después, quienes estaban presentes comenzaron a gritar al advertir que faltaba el principal sistema de protección.

Tras el accidente acudieron al lugar efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Sin embargo, pese a los intentos por asistirla, los médicos solo pudieron confirmar su muerte.

La víctima tenía 21 años y minutos antes de la tragedia, había compartido imágenes de la excursión en sus redes. (Foto y video: G1)

Su prometido, que se encontraba en el lugar cuando ocurrió el episodio, sufrió una descompensación tras la tragedia y debió recibir atención médica.

Quiénes son los detenidos y cómo sigue la causa

La empresa “Entre cuerdas” era la encargada de llevar adelante la actividad y de supervisar las medidas de seguridad. Sin embargo, la cuerda nunca fue asegurada a su arnés y la joven cayó al vacío desde 40 metros de altura.

“Gente, la cuerda”, se escuchó decir a uno de los que iban a participar del salto. Para ese momento, la joven ya había sido lanzada. La muerte fue instantánea.

Por el caso, la policía detuvo a Luis Felipe Feliciano Egoroff (31), Vitor de Freitas Gonçalves (27) y Maicon Fernandes Cintra (42), todos vinculados a la organización del evento.

En las últimas horas, el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal les dictó la prisión preventiva, ya que los acusados intentaron fugarse. Se cambiaron de ropa y abandonaron el predio antes de la llegada de la policía.

La investigación apunta a determinar las responsabilidades de cada uno y esclarecer por qué fallaron los controles de seguridad.