EL EMOTIVO MENSAJE DE ÁNGEL DI MARÍA A LA SELECCIÓN ARGENTINA ANTES DEL DEBUT EN EL MUNDIAL 2026

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de afecto por parte de varios integrantes del plantel campeón del mundo, quienes aprovecharon para agradecerle por todo lo compartido durante una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado nacional.

Uno de los primeros en reaccionar fue Nahuel Molina, quien respondió con tres corazones, un gesto que remite a su característico festejo de gol. Enzo Fernández también se sumó a las respuestas y escribió: «Fideo, Fideo, Fideo», acompañado por cuatro corazones con los colores de la bandera argentina.

Por su parte, Leandro Paredes comentó: «Ídolo», junto a un corazón azul y la bandera albiceleste. Otro de los que dejó su mensaje fue Cristian Romero. «Gracias por todo, Fide», publicó el defensor cordobés junto a dos corazones. A ellos se agregó Giovani Lo Celso, compañero de generación y también identificado con Rosario Central, quien escribió: «Qué grande que sos», acompañado por corazones azules.

Di María se retiró de la Selección Argentina después de una carrera inolvidable en la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Autor de goles decisivos en varias finales, el rosarino se convirtió en uno de los grandes símbolos de la etapa más gloriosa de la Albiceleste en las últimas décadas.

Ahora, desde su lugar de hincha, eligió acompañar al grupo que buscará volver a hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras la Selección ultima detalles para enfrentar a Argelia en Kansas City, el mensaje de Di María volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantiene con sus excompañeros y con una generación que todavía sueña con seguir agrandando la leyenda de la Scaloneta.