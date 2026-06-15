El antecedente del propietario del helicóptero en el que viajaba Gaspi antes de la tragedia

Sin embargo, por el momento no existe ninguna vinculación oficial entre aquella sanción administrativa y el choque ocurrido este fin de semana. Las autoridades continúan investigando de manera independiente los factores que derivaron en la colisión aérea.

Así ocurrió la tragedia de Río de Janeiro que se llevó a Gaspi y a Lucas Vignale

La tragedia ocurrió durante la mañana del domingo en el sector de Recreio dos Bandeirantes, uno de los barrios ubicados en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con la información preliminar, ambas aeronaves impactaron en el aire pocos minutos antes de las nueve de la mañana. Tras el choque, una de ellas cayó sobre un estacionamiento y explotó inmediatamente, provocando un incendio de gran magnitud que también afectó a varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones.

La segunda aeronave logró descender sin incendiarse, aunque terminó estrellándose contra el suelo sin desplegar el tren de aterrizaje. El accidente movilizó un importante operativo de emergencia y generó escenas de gran dramatismo debido a las explosiones y a la enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Entre las víctimas fatales se encontraban Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el piloto Alexandre Souza, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale y el artista estadounidense Nickel Oliver Tree, quienes viajaban a bordo del Bell 206B. La sexta víctima fue Charles Marsillac, piloto de la otra aeronave involucrada en el siniestro.