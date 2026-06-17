EE.UU. DIFUNDIÓ LOS 14 PUNTOS DEL ACUERDO QUE FIRMARÁ CON IRÁN Y SIGUEN LAS DUDAS SOBRE LA CUESTIÓN NUCLEAR

EE.UU. e Irán firmarán un acuerdo para poner fin de la guerra el viernes en Suiza (Foto: EFE)

Después de divulgarse los 14 puntos del acuerdo que puso fin a la guerra en Medio Oriente, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles una copia del pacto, dijo un funcionario de su gobierno.

La firma se hizo durante una cena con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Evián, en Francia.

“Puedo confirmar que se firmó“, respondió el funcionario cuando se le preguntó por la información de que Trump suscribió en persona una copia durante la cena con Macron en el palacio de Versalles.

La firma formal del acuerdo se celebrará el viernes en Suiza.

En tanto, Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos.

El estrecho “no volverá a la situación anterior a la guerra”, declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. “Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios”, agregó.

Según el memorando de entendimiento, Irán “realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días”, por el estrecho de Ormuz.

Qué dice el texto completo del acuerdo

Más temprano, el Gobierno de Estados Unidos difundió el texto completo del acuerdo con Irán que busca poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. El memorando de entendimiento, de 14 puntos, fue leído por un importante funcionario del gobierno de Donald Trump durante una llamada con periodistas.

Irán se compromete a diluir su uranio enriquecido y Estados Unidos a patrocinar junto a países aliados un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares para Irán, según el protocolo de acuerdo que será firmado el viernes.

El gobierno iraní podrá volver a vender petróleo una vez que el memorando sea firmado, según ese texto divulgado a periodistas.

Un buque portacontenedores (a la derecha) y otro barco de carga pueden apreciarse en el estrecho de Ormuz, el miércoles 17 de junio de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Ambos países negociarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán “con la metodología para realizar la dilución in situ bajo la supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)”, afirmó un alto funcionario del gobierno, leyendo el texto.

Pero las dudas persisten.

Según la CNN, el memorando de entendimiento contiene un lenguaje “genérico” y “vago” en el que consta la reapertura de Ormuz y exenciones a las sanciones impuestas a Teherán.

Además, Irán reitera su compromiso de que “nunca fabricará armas nucleares”.

Según la CNN, el compromiso de Teherán a no hacerse con armas nucleares es similar al expresado en el anterior acuerdo, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), que firmó el expresidente Barack Obama, y que suspendió Trump en 2018.

Qué dice el acuerdo

El texto estipula “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluida la ofensiva israelí en el Líbano.

Estados Unidos e Irán se comprometen a negociar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días, prorrogable de mutuo acuerdo.

Durante este período, Irán permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que salen y llegan a puertos iraníes.

Una mujer pasa delante de un retrato del líder supremo, Mojtaba Jamenei, en Teherán (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Además, Washington se compromete, como parte del acuerdo final, a “levantar todo tipo de sanciones” contra la República Islámica, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Washington expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a “poner a disposición los fondos y activos congelados” de Irán mediante un mecanismo que deben acordar.

Estados Unidos también elaborará con sus aliados en Oriente Medio un plan de reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y a flexibilizar sanciones para facilitarlo.

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Por su parte, Irán “reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares” y se compromete a acordar un mecanismo con Estados Unidos para la destrucción de uranio altamente enriquecido almacenado bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Mientras negocian los detalles del acuerdo definitivo, Irán mantendrá vigente su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerza militar en la región.

Nueva amenaza de Trump

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, negó este miércoles desde Évian (Francia) que el documento incluya un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán o el levantamiento de sanciones.

También advirtió a Irán que el texto acordado “no es definitivo” y que él podría decidir en algún momento que “no le gusta”. Así aseguró que si Teherán “no se comporta”, volverá a “lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.

U.S. President Donald Trump, with Secretary of State Marco Rubio, holds a press conference during the G7 Summit in Evian-les-Bains, France, June 17, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Trump consideró que nadie como él fue tan duro con Irán: “Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años”, dijo en referencia a sus predecesores.

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El presidente estadounidense, que participa en la cumbre G7 en Évian, insinuó que presentará él mismo en rueda de prensa el texto antes de la firma del viernes y lo leerá “palabra por palabra” para evitar malinterpretaciones.

El pasado domingo 14 de junio, fecha del cumpleaños de Trump, el mandatario estadounidense anunció un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Tras meses de negociaciones y un frágil cese de hostilidades, alcanzado el 8 de abril, el actual memorando abriría la puerta a 60 días de conversaciones en torno al acuerdo nuclear para asentar una paz duradera en Oriente Medio.

La Casa Blanca todavía no confirmó oficialmente quién asistirá a la firma oficial del acuerdo, programada para este viernes en complejo turístico de Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza.