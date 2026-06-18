EDUCACIÓN REALIZA EL CENSO DE FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN LECTORA EN ESCUELAS PRIMARIAS

El Ministerio de Educación inició este jueves el primer Censo de Fluidez y Comprensión Lectora del año en todas las escuelas primarias de la provincia, destinado a un total de 44.636 estudiantes de segundo y tercer grado. Esta es una acción enmarcada en el Plan “Somos Alfabetización Chaco”, que se desarrolla desde el 2024 y que tiene el objetivo de promover el fortalecimiento de las prácticas de lectura en el aula.

En el día de hoy hicieron la práctica de lectura en voz alta los niños de segundo grado y este viernes será el turno de los de tercer grado. Autoridades de la cartera educativa acompañaron el inicio de la jornada de Censo de Fluidez y Comprensión Lectora en la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 116 “Gaspar Lucio Benavento” de Resistencia.

En la oportunidad, la directora de Planeamiento y Evaluación Educativa, María Luisa Gómez de Baranda, manifestó: “Estamos tomando este censo para que después podamos realizar otro en noviembre para ver el avance de los chicos en cuanto a la comprensión y fluidez lectora”, señalando que “esta acción es un pedido especial de la ministra Sofía Naidenoff, que quiere ver el avance y que los chicos aprendan, el desafío es que salgan del tercer grado ya sabiendo leer”.

Al respecto, sostuvo que: “es un esfuerzo muy grande desarrollar este operativo en un trabajo conjunto con el equipo del Plan de Alfabetización; estamos logrando avances en la lectura con el compromiso de docentes, estudiantes y familias”.

Asimismo, el director de la Regional Educativa 10 A y B, Manuel Acevedo, dijo que “este censo es muy importante, porque nos va a permitir recabar información para poder continuar trabajando en todo lo que necesiten nuestros niños para aprender a leer”. “Es fundamental que los niños, ya desde el primer ciclo sepan leer y comprendan lo que leen”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora jurisdiccional del Plan “Somos Alfabetización Chaco”, Alba Granada, señaló: “Estamos acompañando una acción muy importante desde el principio de la gestión, que la ministra Sofía Naidenoff nos pidió que llevemos adelante”. En abril pasado la cartera educativa promovió jornadas de sensibilización de fluidez y comprensión lectora para preparar a los estudiantes del primer ciclo cada institución organizó actividades centradas en la lectura en voz alta, la comprensión de textos y el intercambio de experiencias lectoras, consolidando estrategias pedagógicas que apuntan a mejorar los aprendizajes.

La iniciativa se inscribe en la política educativa provincial que prioriza la alfabetización inicial como eje central, promoviendo acciones concretas en el calendario escolar que acompañan el trabajo docente y fortalecen las trayectorias educativas.

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