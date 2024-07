EDUCACIÓN: INICIÓ LA INSTANCIA LOCAL DE LOS INTERESCOLARES CON LA PARTICIPACIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS DE RESISTENCIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Esta semana se inició la instancia local de los Interescolares de las escuelas secundarias de Resistencia, que dependen de las Regionales Educativas 10 A y 10 B. Este torneo anual, organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia, a través de la Dirección de Educación Física y las distintas direcciones Regionales Educativas con el acompañamiento de los supervisores, se desarrollará en todo el territorio provincial cummpliendo con las instancias local, regional y provincial con el propósito promover las prácticas deportivas en el ámbito escolar para generar espacios de encuentro entre los jóvenes, la sana competencia y la vida saludable.

El pasado martes 25 comenzó el torneo de voleibol Sub 19 -femenino- en la Escuela de Educación Secundaria (EES) Nº 11 de la ciudad capital, donde participaron siete instituciones de la zona A: Escuela de Educación Técnica (EET) Nº 24, EET Nº 21, EES Nº 66, EES Nº 76, EES Nº 4, EES Nº 83 y EES Nº 45. Pasaron a la instancia final: EES Nº 76, EES Nº 66 y EET Nº 21. De la Región Educativa 10 B participaron las siguientes instituciones: Unidad Educativa de Gestión Privada (UEGP) Nº 31, UEGP Nº 218, EES Nº 75, EES Nº 11, EES Nº 87, EES Nº 175, EES Nº 28, EES Nº 40, EES Nº 95 y EES Nº 32. Clasificaron a la siguiente fase: EES Nº 11, EES Nº 87, UEGP Nº 218 y EES Nº 32.

CRONOGRAMA DE TORNEOS EN RESISTENCIA

En tanto que el jueves 27 de junio y el martes 2 de julio es el turno de los torneos de básquet -masculino- Sub 19 en el Centro de Educación Física (CEF) N° 1.

El 4 de julio será el torneo de handball -masculino- Sub 16 de la Regional 10 A, en el Polideportivo «Jaime Zapata».

El 5 de julio se realizará el torneo de handball – femenino- Sub 16 de la Región 10 B, en el Polideportivo «Jaime Zapata».

El 10 de julio será el atletismo Sub 13 -masculino y femenino- de estudiantes de escuelas pertenecientes a la Regional 10 A, en el Polideportivo «Jaime Zapata».

El 10 de julio, será el turno de voley -masculino- Sub 19 de la Región 10 B, en el Polideportivo «Jaime Zapata».

El 11 de julio se efectuará la competencia de atletismo Sub 13 -masculino y femenino- de la Regional 10 B, en el Polideportivo «Jaime Zapata».

En tanto que el 11 de julio será voley -masculino- Sub 19 de la Región 10 A, en el Polideportivo.

El 12 de julio, handball -masculino- Sub 16 de la Región 10 B en el «Jaime Zapata».

