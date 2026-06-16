EDUCACIÓN IMPULSA PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EN TORNO AL MUNDIAL DE FÚTBOL 2026 PARA FORTALECER LA IDENTIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

El Ministerio de Educación de la Provincia promueve en las instituciones de los niveles Inicial, Primario y Secundario una serie de actividades pedagógicas vinculadas al Mundial de Fútbol 2026, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y deportiva, la convivencia, la inclusión y las trayectorias escolares de los estudiantes.

La propuesta busca aprovechar el interés que genera la participación de la Selección Argentina para desarrollar experiencias de aprendizaje significativas, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo, la cooperación y el sentido de pertenencia.

En los jardines maternales y de infantes de toda la provincia, las instituciones convocaron a las familias a sumarse a esta iniciativa vistiendo los colores celeste y blanco para alentar al seleccionado nacional. Niños, docentes, directivos y familias participan de jornadas cargadas de entusiasmo, creatividad y emoción, decorando los espacios escolares con los colores patrios, confeccionando banderas, realizando producciones artísticas y expresando el orgullo de ser argentinos.

Por su parte, la Dirección de Nivel Primario elaboró una guía de orientaciones destinada a los docentes para el diseño de proyectos bajo la modalidad de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), permitiendo organizar el trabajo escolar y áulico en torno al Mundial. Esta metodología favorece la articulación de contenidos de distintas áreas del conocimiento y la incorporación de temas transversales, respetando las particularidades de cada comunidad educativa.

La iniciativa también se enmarca en el compromiso provincial con la alfabetización, fortaleciendo los procesos de lectura, escritura y matemática mediante propuestas interdisciplinarias vinculadas a contextos cercanos e interesantes para los estudiantes.

En el nivel Secundario, la Dirección de Nivel Secundario y la Dirección General de Inclusión Educativa impulsan acciones que articulan el abordaje pedagógico del Mundial de Fútbol 2026 con la campaña “Ponele No Me Gusta al Bullying 2.0”. La propuesta promueve la convivencia democrática, el respeto por la diversidad, la ciudadanía digital responsable y el acompañamiento de las trayectorias educativas.

El desafío consiste en transformar la pasión por el deporte en una oportunidad para aprender a convivir, valorar las diferencias, construir acuerdos, fortalecer la inclusión y reflexionar sobre las distintas formas de violencia, discriminación y exclusión presentes tanto en los espacios presenciales como digitales.

A través de talleres, campañas de sensibilización, proyectos institucionales y actividades artísticas, deportivas y comunicacionales, se busca desarrollar habilidades socioemocionales, fortalecer los vínculos entre pares y consolidar una cultura escolar basada en el buen trato, la cooperación y el compromiso colectivo.

Finalmente, el Ministerio de Educación invitó a todas las instituciones educativas a compartir las producciones realizadas en el marco de esta propuesta con las direcciones de los distintos niveles, con el fin de difundir las experiencias y socializarlas a través de las redes oficiales de la cartera educativa.

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