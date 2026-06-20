ECUADOR VS. CURAZAO POR EL MUNDIAL 2026: HORARIO, FORMACIONES Y TV
Los de Beccaceca, que vienen de caer con Costa de Marfil en el debut, enfrentan a un débil Curazao en Kansas. Descubrí todos los detalles en la nota.
Ecuador y Curazao se enfrentan este sábado, en Kansas City, desde las 21 (hora de Argentina), por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Si bien ambas selecciones tienen diferentes aspiraciones, este duelo tiene un mismo objetivo en común: mantenerse con vida en la competencia.
El encuentro, con transmisión de DSports y Disney+ Premium, encuentra a dos selecciones golpeadas tras su estreno. El combinado ecuatoriano cayó por la mínima ante Costa de Marfil y quedó condicionado en la tabla, ya que otra derrota lo dejaría prácticamente al borde de la eliminación.
Del otro lado, la selección caribeña sufrió un duro 7 a 1 frente a Alemania en su debut, en su primera gran experiencia mundialista, tras una clasificación histórica que la consolidó como la nación más pequeña en disputar un Mundial.
El seleccionado sudamericano tiene experiencia mundialista incipiente y su mejor actuación fue en Alemania 2006, cuando llegó a octavos de final. Desde entonces tuvo participaciones en 2014 y 2022, mostrando crecimiento sostenido, aunque aun no logró superar esa campaña histórica.
Curazao, por su parte, vive su primera participación en un Mundial, tras una sólida actuación en las Eliminatorias de Concacaf. En la recta final venció a Jamaica y Trinidad y Tobago, rivales directos a los que superó gracias a la solidez defensiva y la eficacia en ataque.
Formaciones de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026
Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Curazao: Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Kastaneer, Gorré. DT: Dick Advocaat.
Horario y televisación
- Hora: 21:00
- TV: DSports y Disney+ Premium
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Kansas