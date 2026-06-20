ECUADOR VS. CURAZAO POR EL MUNDIAL 2026: HORARIO, FORMACIONES Y TV

El seleccionado sudamericano tiene experiencia mundialista incipiente y su mejor actuación fue en Alemania 2006, cuando llegó a octavos de final. Desde entonces tuvo participaciones en 2014 y 2022, mostrando crecimiento sostenido, aunque aun no logró superar esa campaña histórica.

Curazao, por su parte, vive su primera participación en un Mundial, tras una sólida actuación en las Eliminatorias de Concacaf. En la recta final venció a Jamaica y Trinidad y Tobago, rivales directos a los que superó gracias a la solidez defensiva y la eficacia en ataque.

Formaciones de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Curazao: Room; Sambo, Gaari, Obispo, Floranus; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna; Hansen, Kastaneer, Gorré. DT: Dick Advocaat.

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