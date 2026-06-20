DONALD TRUMP ASEGURÓ QUE IRÁN «NO RECIBIRÁ NI UN CENTAVO» EN EL ACUERDO DE PAZ CON LOS ESTADOS UNIDOS

Otro tanto ocurriría con el «descongelamiento» de US$6.000 millones que Estados Unidos aún le retiene a Irán como parte de las sanciones aplicadas contra su plan nuclear. Si prospera la actual postura de Donald Trump, Teherán podría volver a quedar sin fondos.

Mientras tanto, el gobierno de Israel y la dirigencia de Hezbolá acordaron un cese al fuego en el Líbano este viernes en un intento por calmar la tensión en la zona mientras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sigue en el aire: lo que se firmó esta semana en Versalles fue un memorándum de entendimiento.

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Irán y Qatar surtieron efecto y un funcionario de Israel declaró a la prensa estadounidense que a partir de las 16 «ha entrado en vigor un alto el fuego» en el Líbano.

«Permanecemos en la zona de seguridad, y si nos atacan, responderemos», señaló la fuente, aunque un corresponsal de la agencia de noticias Reuters reportó que pasadas las 16.50 de este viernes aún se registraban ataques aéreos desde el norte de Israel al terrirorio libanés.

Los eventos más recientes -como los ataques de Israel al Líbano y las intervenciones de Donald Trump en redes sociales- lograron posponer las reuniones en Suiza de funcionarios iraníes y estadounidenses para seguir las negociaciones.

Por ahora el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país «exigirá un precio muy alto a Hezbollah» por las muertes de sus cuatro soldados, y confirmó que las tropas seguirán en la frontera con el Líbano «durante el tiempo que sea necesario».

En Washington, las críticas al memorándum firmado por Donald Trump surgieron no sólo de la oposición demócrata sino también desde el mismo Partido Republicano, donde llegaron a decir que el pacto fue «el peor error de política exterior en décadas».