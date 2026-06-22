DIPUTADOS: EL OFICIALISMO GANA TIEMPO Y FRENA LA SESIÓN CONTRA MANUEL ADORNI
La Libertad Avanza acordó tratar el tema en comisión y podría desactivar la ofensiva opositora para interpelar al jefe de Gabinete.
Con una negociación contrarreloj, el oficialismo logró enfriar la ofensiva opositora contra Manuel Adorni en Diputados. La Libertad Avanza acordó con los bloques aliados llevar el debate sobre la interpelación y una posible moción de censura a comisión contra el jefe de Gabinete, una jugada que le permite ganar tiempo y evitar, por ahora, una discusión incómoda en el recinto.
La convocatoria a comisión fue impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de que sectores del PRO y la UCR advirtieran que estaban dispuestos a dar quórum para la sesión convocada por la oposición. Con la nueva propuesta sobre la mesa, esos respaldos comenzaron a diluirse y las posibilidades de reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto quedaron seriamente comprometidas.
Según informó Ámbito, los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica habían solicitado una sesión especial para este martes con el objetivo de avanzar en los proyectos vinculados a la situación del funcionario libertario, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
La iniciativa del oficialismo consiste en trasladar la discusión a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, donde se analizarán los distintos proyectos presentados contra el jefe de Gabinete. La decisión les ofreció una salida política a los bloques aliados, especialmente al PRO y la UCR, que evitaron quedar alineados con el peronismo en el recinto.
Desde el PRO justificaron la decisión al señalar que compartían la necesidad de que la comisión abordara el tema, aunque consideraron más razonable coordinar el tratamiento con el oficialismo. De esta manera, el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, logró descomprimir una situación que había generado tensiones internas luego de que referentes del partido en el Senado manifestaran su apoyo a una eventual interpelación.
La estrategia de Menem también apunta a recuperar la iniciativa legislativa. Además de postergar la discusión sobre Adorni, el oficialismo busca avanzar esta semana con proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada, entre ellos el denominado Súper RIGI y una iniciativa vinculada al pago de fondos de inversión cuyo vencimiento opera antes de fin de mes.
En La Libertad Avanza sostienen que una eventual moción de censura contra un jefe de Gabinete sería un antecedente inédito desde la reforma constitucional de 1994 y que, por esa razón, corresponde un tratamiento previo en comisión. El argumento contrasta con la postura que prevalece en el Senado, donde distintos bloques consideran que el artículo 101 de la Constitución no exige esa instancia para avanzar con una interpelación.
La expectativa del oficialismo es que la decisión adoptada en Diputados tenga un efecto similar en el Senado y que los sectores aliados reclamen allí el mismo procedimiento. Sin embargo, hasta el momento no hubo señales concretas de que la sesión prevista para este jueves vaya a modificarse.
Mientras tanto, el Gobierno apuesta a correr a Adorni del centro de la escena política y retomar la agenda parlamentaria. La oposición, en cambio, anticipa que aprovechará cada instancia de debate para insistir con los cuestionamientos al funcionario y reclamar explicaciones por las denuncias que lo involucran.