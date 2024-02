DIPUTADO LAZZARINI «PORQUE ANTES NO Y AHORA SI»

El Diputado Nacional Aldo Leiva , abrigado con campera cuando en el Chaco hoy hace 45 grados de sensación térmica en la sombra, nos muestra con claridad lo equivocado que está en opinar del Gobernador ZDERO y su gestión a tan solo dos meses de gobierno.

Hace unos meses atrás no decía nada de la complicidad de sus aliados y amigos políticos en las listas que el militaba, no opinaba en plena campaña del dengue, que dicho sea de paso: ni en su ciudad, Gral. San Martín, quienes vienen postergados en materia de salud hace 16 años, no opinaba de la inflación de 120 % anual, que el mismo acompañaba y levantaba la mano a su ministro de economía Sergio Massa, desde el congreso de la Nación, no opinó nada al respecto de la quita de coparticipación al Chaco, por ganancias.

Con esos abrigos pareciera que no conoce la realidad, no ve en las noticias todos los días las camionetas recuperadas productos de los desmanejos de fondos y recursos del estado provincial del Chaco en la gestión pasada.

Leiva y compañía también pueden opinar de la deuda a INSSSEP de más de 12.000 millones de pesos, de la deuda de SECHEEP no dicen nada, que dejaron una empresa de los chaqueños totalmente quebrada, devastada y endeudada en más de 140.000 millones de pesos, no dijo nada tampoco de SAMEEP y de las mentiras de Capitanich que hasta lloraba abriendo una canilla del acueducto que jamás terminó.

No dijo nada de las 5 mil líneas de teléfonos q se pagaban, los pagos de seguros de los autos que se habían bajado de 4500 a 2800 aproximadamente. Los millones q se gastaban mensualmente en lavadero de autos y como dejaron los vehículos en forma deplorable.

No hizo conferencia de prensa para explicar los remedios vencidos encontrados y que no fueron entregados a los hospitales a miles de chaqueños.

Tampoco habla en conferencia de prensa de la precariedad laboral en la que se encuentran muchos empleados del municipio de Gral. San Martin y del hospital de cabecera de esta localidad tan postergada en la que gobierna su familia hace 20 años.

En épocas difíciles el nuevo gobierno demostró con hechos y respuestas a los sueldos de los trabajadores de la educación, respetando la cláusula gatillo, enalteciendo al docente y la educación de los chaqueños, y trabaja incansablemente junto a otros sectores como salud y judiciales para lograr puntos de coincidencias. Salud y justicia arreglo 53% en el acumulado para el 1er cuatrimestre.

Se acondicionó el avión sanitario, que ahora se utiliza para llevar a los enfermos, pero antes se lo ocupaba para viajes de placer.

Tienen que entender y respetar la voluntad popular y que en estos dos meses de gobierno conducido por Leandro ZDERO: muchas cosas fueron descubiertas de sus silencios en complicidad, pero hay muchas por corregir para mejorar para que los chaqueños podamos estar mejor…

Dos meses Diputado, dos meses de gobierno, y cuantas dificultades ocasionó a la nueva gestión los desmanes que ocasionaron algunos funcionarios en épocas que usted no opinaba, usted es cómplice, asentía, conocía y nunca lo escuché preocuparse.

Por algunas de estas cositas que usted hizo silencio antes, ahora no hable de RUMBO, ni de mostrar PLANIFICACIÓN. El rumbo anterior nos llevó a esto, y sus 5 planes quinquenales siempre mostraron no tener rumbo!.

Relacionado