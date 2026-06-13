DETUVIERON A UN ELECTRICISTA POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL DE UNA MENOR
Una mujer denunció al hombre, luego de que su hija le contara que el sujeto se habría sobrepasado con ella, cuando trabajaba en la vivienda.
Este viernes por la tarde, una mujer de 31 años denunció que regresó a su domicilio del barrio Villa Gonzalito y encontró a su hija menor de edad, llorando y asustada.
Al preguntar qué le pasaba, informó que un hombre que habían contratado para trabajos de electricidad en su domicilio, habría abusado de ella. Inmediatamente, se dirigió a la Comisaría Duodécima y denunció lo ocurrido.
Allí, tomaron intervención los efectivos y comenzaron una investigación para localizar al implicado. Luego de un par de horas, lograron la detención del sujeto y lo trasladaron a la dependencia policial.
La Fiscalía en turno N° 2, a cargo de Ana Gonzalez Pacce, dispuso la aprehensión por la causa «Supuesto abuso sexual simple».