DETUVIERON A UN ELECTRICISTA POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL DE UNA MENOR

Este viernes por la tarde, una mujer de 31 años denunció que regresó a su domicilio del barrio Villa Gonzalito y encontró a su hija menor de edad, llorando y asustada.

Al preguntar qué le pasaba, informó que un hombre que habían contratado para trabajos de electricidad en su domicilio, habría abusado de ella. Inmediatamente, se dirigió a la Comisaría Duodécima y denunció lo ocurrido.

Allí, tomaron intervención los efectivos y comenzaron una investigación para localizar al implicado. Luego de un par de horas, lograron la detención del sujeto y lo trasladaron a la dependencia policial.

La Fiscalía en turno N° 2, a cargo de Ana Gonzalez Pacce, dispuso la aprehensión por la causa «Supuesto abuso sexual simple».