Desde la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Río Bermejito, a cargo del Sr. Roberto Cuevas, Secretario de Obras Públicas, informamos a la comunidad que se llevaron adelante trabajos de forestación y embellecimiento en la Plazoleta de la Juventud mediante la plantación de palmeras.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión municipal con el mejoramiento de los espacios públicos, promoviendo un entorno más agradable, ordenado y sustentable para el disfrute de vecinos y visitantes.

Continuamos trabajando para fortalecer y preservar los espacios verdes de nuestra localidad, contribuyendo al desarrollo y bienestar de toda la comunidad.

Municipalidad de Villa Río Bermejito