Desarticularon un prostíbulo que operaba como falsa casa de masajes y rescataron a diez mujeres

El lugar funcionaba bajo la apariencia de una casa de masajes. Una mujer de nacionalidad paraguaya fue detenida y se secuestraron 32 celulares, dinero en efectivo y documentación vinculada a la investigación.

Una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima permitió desbaratar una red de explotación sexual que operaba en el barrio porteño de Caballitobajo la fachada de una casa de masajes. Durante un allanamiento realizado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fueron rescatadas diez mujeres y detenida una ciudadana paraguaya acusada de administrar el lugar.

El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre la calle Beauchef al 500, donde desde abril los investigadores habían detectado un constante movimiento de hombres que ingresaban y salían del establecimiento, una situación que reforzó las sospechas sobre la existencia de actividades vinculadas a la explotación sexual.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento y dispuso la identificación de todas las personas presentes y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Al momento del operativo había once mujeres y tres hombres mayores de edad en el interior del inmueble. Tras la intervención, diez de las mujeres fueron asistidas por equipos especializados para determinar las condiciones en las que se encontraban y establecer si eran víctimas de trata de personas.

La principal sospechosa, una mujer de nacionalidad paraguaya que se desempeñaba en tareas de recepción y administración, quedó detenida y a disposición de la Justicia. Además, las autoridades dispusieron la clausura definitiva del establecimiento.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, un dispositivo electrónico de cobro y documentación vinculada a la actividad investigada, elementos que serán sometidos a peritajes.

La investigación está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, encabezado por Rodolfo Adán Ariza Clerici, junto con la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, a cargo de Rocío Zapata.

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