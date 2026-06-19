DESARROLLO HUMANO IMPULSO UNA JORNADA DE CONCIENTIZACION SOBRE EL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en las Personas Mayores, el Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante en Resistencia una jornada de reflexión y formación destinada a fortalecer la protección y el cuidado integral de este sector de la población. La actividad incluyó un conversatorio interdisciplinario y la firma de un convenio para capacitar a auxiliares gerontológicos.

El encuentro se desarrolló en el Salón Obligado de Casa de Gobierno y fue organizado por la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores. Participaron autoridades provinciales y especialistas de los ámbitos médico, jurídico y previsional, quienes analizaron las distintas formas de violencia que afectan a las personas mayores y las herramientas de intervención disponibles.

La subsecretaria del área, Gabriela Madzarevich, destacó la necesidad de visibilizar situaciones de maltrato, abandono y vulneración de derechos que padecen muchos adultos mayores, al tiempo que remarcó la importancia de fortalecer la prevención y la participación comunitaria.

Durante la jornada se abordaron problemáticas vinculadas a la violencia física, psicológica y económica, además de los casos de abandono, considerados entre los más frecuentes según los registros del Sistema Integral Gerontológico. En ese contexto, se analizaron los mecanismos de actuación y la necesidad de generar nuevos espacios de reflexión y construcción de estrategias para garantizar una vejez digna.

«Tenemos que generar estrategias y crear estos espacios de participación y reflexión para asegurar una calidad de vida digna para las personas mayores», expresó Madzarevich, quien además subrayó que la protección de este grupo etario requiere del compromiso conjunto del Estado, la Justicia, las familias y la sociedad en su conjunto.

Acuerdo para profesionalizar los cuidados

En el marco de la actividad, el Ministerio de Desarrollo Humano suscribió un acta acuerdo de cooperación institucional con la Unidad Educativa Pública de Gestión Privada Nº 157 Foro Social del NEA. El convenio permitirá desarrollar instancias de formación profesional destinadas a auxiliares en cuidados gerontológicos, con especial énfasis en el personal que integra la Dirección del Sistema Integral Gerontológico.

La iniciativa apunta a fortalecer la capacitación permanente y avanzar en la profesionalización técnica y científica de quienes brindan asistencia a las personas mayores, tanto en los hogares como en instituciones especializadas, con el objetivo de mejorar la calidad de los cuidados y promover una atención más integral.