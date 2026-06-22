DESARROLLO HUMANO CONFIRMÓ LA ENTREGA DE MÓDULOS ÑACHEC Y ANUNCIÓ UN NUEVO OPERATIVO INTERFLUVIO EN EL IMPENETRABLE

El ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, informó que esta semana comenzará la distribución de módulos alimentarios en el área metropolitana y destacó el incremento en la asistencia destinada a El Impenetrable. Además, adelantó un nuevo Operativo Interfluvio Chaqueño el N° 132 que beneficiará a unas 5.000 familias.

Gutiérrez informó que esta semana comenzará la distribución de módulos alimentarios en el área metropolitana y destacó el incremento en la asistencia destinada a El Impenetrable. Además, adelantó un nuevo operativo interministerial que beneficiará a unas 5.000 familias. El ministro confirmó que esta semana se retomará la entrega de módulos alimentarios del programa Ñachec en el área metropolitana. La distribución comenzará el jueves, mientras que de manera paralela ya se encuentran en marcha los camiones con destino a El Impenetrable, donde este año se incrementó la cantidad de módulos alimentarios destinados a las familias de la región.

BAJA DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL

El funcionario destacó el trabajo territorial que viene realizando el Gobierno provincial y valoró especialmente los resultados alcanzados en materia sanitaria. “Estamos muy contentos por esta gran noticia que significó la baja de la mortalidad materno infantil, un logro que refleja el trabajo articulado que se viene realizando en todo el territorio”, expresó.

Asimismo, señaló que durante el fin de semana participó de distintos operativos junto a comunidades del interior, en el marco de las acciones coordinadas entre diferentes áreas del Gobierno para acercar asistencia y garantizar el acceso a derechos.

En ese contexto, Gutiérrez anunció que a partir del 29 de junio se pondrá en marcha el Operativo Interfluvio Chaqueño N° 132, una intervención integral que se desarrollará durante 5 jornadas en El Impenetrable, con la participación conjunta de organismos nacionales y provinciales.

El operativo alcanzará a 48 parajes y localidades, con una cobertura estimada de 5.000 familias. Entre las acciones previstas se distribuirán 22.000 módulos alimentarios y 38.000 botellas de agua potable, además de brindar servicios vinculados a trámites de DNI, personería jurídica, gestiones de ECOM, relevamientos del programa Ñachec y asistencia logística a cargo del Ejército Argentino y la Policía del Chaco.

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