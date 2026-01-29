General San Martin

DEMORADO POR CIRCULAR EN UNA MOTO QUE ERA BUSCADA POR UNA CAUSA DE TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES

El rodado tenia pedido desde Corrientes y la solicitud la hizo Prefectura Naval Argentina. La incautaron en avenida San Martin y Chile.

Esta mañana, personal de la División Investigaciones Complejas General San Martin, al circular por la ciudad, detuvieron la marcha de un ciudadano de 27 años, quien circulaba en una moto Honda Twister 250 cc., color negro, la que poseía a simple vista dominio apócrifo.

El personal de Investigaciones solicito la documentación al conductor, quien informo que no poseía en ese momento y que la había adquirido hace unos meses.

Seguido a ello, ingresaron los datos del dominio al Sistema Sifcof, donde figuraba con pedido de secuestro en una causa de “Supuesta Identidad Reservada y otros por Supuesta Infracción a la Ley N° 23737”, a solicitud de la Prefectura Naval Argentina- Delegación de Corrientes.

Por ello, procedieron al secuestro del motovehículo y a la notificación del expediente judicial al supuesto propietario.-

