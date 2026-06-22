Cuándo y contra quién jugaría la Selección Argentina en 16avos del Mundial 2026

Con la victoria ante Austria, el conjunto argentino llegó a 6 puntos y dio un paso clave rumbo a la próxima ronda, además de ratificar su gran arranque en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Mientras tanto, el cuerpo técnico y los hinchas ya empiezan a sacar la calculadora para proyectar un camino que, por ahora, mantiene viva la ilusión de otra gran campaña mundialista.

Cuándo jugaría la Selección Argentina en el Mundial, con días y horarios

En caso de finalizar primero en su zona, el conjunto de Lionel Scaloni ya tiene confirmado el calendario de partidos que le espera de acá a una hipotética final, siempre y cuando supere cada una de las fases. Para que los hinchas ya vayan agendando, este es el calendario con sus días y horarios: